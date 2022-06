Fraudekamer veroordeelt man voor verhandelen persoonsgegevens en witwassen

De Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft een 35-jarige man veroordeeld voor het voorhanden hebben van lijsten met niet openbare persoonsgegevens (zogenaamde leads) en witwassen. De leads worden gekocht door cybercriminelen, vaak op het dark web. Aan de hand van deze leads lichten zij vervolgens mensen op door middel van bijvoorbeeld phishing.

Witwassen

De verdachte man heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van ruim € 70.000, oordeelt de rechtbank. Dit bedrag was afkomstig uit het op grote schaal verhandelen van de leads. Voor die leads kreeg de man onder andere betaald in bitcoin, die hij vervolgens omzette in contant geld en onder anderen gebruikte voor de aankoop van zeven leguanen.

Celstraf

De rechtbank legt aan de man een gevangenisstraf van drie jaar op. De rechtbank rekent het de verdachte in het bijzonder aan dat hij gedurende een periode van ongeveer twee jaar grote hoeveelheden leads heeft aangeboden en verkocht. Op die manier heeft hij vele vormen van cybercriminaliteit in Nederland gefaciliteerd, constateert de fraudekamer.

Ontneming

In een aparte procedure stelde de rechtbank ook vast dat de veroordeelde man wederrechtelijk verkregen voordeel heeft genoten ter hoogte van € 318.050,63, afkomstig uit de handel in leads. De rechtbank stelt zijn betalingsverplichting daarom op dat bedrag vast.