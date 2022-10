Deel van klein mkb doet nog altijd niets aan digitale veiligheid

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft onderzoek laten doen naar het bewustzijn van Nederlanders rondom cybersecurity. Een kwart van het kleine mkb blijkt in het geheel geen acties te ondernemen om digitaal veilig te zijn. Bijna driekwart van de Nederlanders vindt de eigen kennis over online risico’s als phishing, hacken en malware redelijk tot goed. 69% van de Nederlandse consumenten en 56% van de bedrijven doet geen melding of aangifte van cyberaanvallen of -criminaliteit, blijkt uit het onderzoek.

Phishing blijft de meest ervaren vorm van cybercrime

Een derde van de onderzoeksgroep had zelf wel eens te maken met phishing. Net als in 2021 maken vriend-in-noodfraude (13%) en malware (11%) deel uit van de genoemde top-3. Hacking (11%) volgt kort daar achter. Deze vier vormen van cyberrisico’s worden ook het meest genoemd op de vraag waar men mee te maken denkt te kúnnen krijgen.

Weinig zorgen

45% van de Nederlanders maakt zich weinig zorgen over hun online veiligheid in de privésituatie. De helft hiervan geeft aan dat ze altijd hun slimme apparaten updaten. Ook het controleren op valse websites en links, gebruikmaken van zogenoemde tweefactorauthenticatie bij het inloggen, het doen van virusscans en het veranderen van wachtwoorden geven voor twee op de vijf Nederlanders een veilig gevoel. Net als in 2021 en 2020 maakt de meerderheid van de Nederlanders (61%) zich weinig zorgen over een cyberaanval.

Het volledige onderzoek onder 1.200 Nederlanders en meer dan 1.100 ICT-medewerkers en verantwoordelijken in het bedrijfsleven, uitgevoerd door I&O Research in opdracht van het ministerie van EZK, is hier te lezen.