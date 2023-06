ABAB-dochter Epiic en SUBtracers slaan handen ineen

Epiic en SUBtracers gaan samen verder. Een logische stap gezien de groeiambities die beide bedrijven hebben, vinden Epiic en SUBtracers. Dankzij de overname kunnen innovatieve bedrijven rekenen op een bredere dienstverlening, zowel vanuit innovatiehub Eindhoven als Amsterdam.

Dicht bij innovatieve bedrijven

Epiic ondersteunt innovatieve bedrijven met innovatieadvies, financiering en subsidies. De ambities zijn groot. Roy Hoven, directeur Epiic: “We zien in de markt dat innovatieve bedrijven veel vragen hebben. Of het nu gaat om businesscase development, IP-rechten of de financiering van innovaties. Het is ons doel deze ondernemers te helpen groeien en bloeien. En dat kunnen we samen met SUBtracers nóg beter. Allereerst omdat we dankzij de overname nu ook in Amsterdam vertegenwoordigd zijn, een belangrijke innovatiehub. Ook kijken we echt uit naar de samenwerking met dit mooie bedrijf. Het betekent samen een avontuur aangaan. Samen uitdagingen omarmen. En ook samen pionieren, binnen of buiten de gebaande paden. Precies zoals we dat iedere dag voor en mét onze klanten doen.”

Verbreden dienstverlening

Subsidieadviesbureau SUBtracers is de specialist op het gebied van de WBSO en richt zich daarbij vooral op IT-bedrijven. Dankzij de overname door Epiic kan SUBtracers zijn dienstverlening sterk verbreden. Radha Rambharos, Sander Wolfensberger en Wouter van der Geur, partners van SUBtracers: “Met deze stap worden we dé full service innovatiepartner met een breed scala aan innovatiediensten. Een stap die het mogelijk maakt om onze klanten in de hightech en ICT-sector met een sterke focus op de technologie van morgen te begeleiden in het waarmaken van hun innovatiestrategie. En dat is een lang gekoesterde droom van SUBtracers. Nu samen. Het wordt Epiic.”