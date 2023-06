‘Belastingparadijs’ Meppel verhoogt OZB op aangeven van accountant BDO

Meppel wordt ook wel gekenschetst als ‘het belastingparadijs van Drenthe’: nergens in de provincies zijn de gemeentelijke lasten zo laag. Daar komt nu een einde aan, mede dankzij BDO. De gemeente-accountant adviseerde B&W afgelopen voorjaar om de belastingtarieven op te schroeven in verband met de magere financiële positie van de stad.

De solvabiliteitsratio van de gemeente Meppel bedroeg eind vorig jaar 18 procent; beter dan voorgaande jaren, maar nog altijd zorgelijk. Het leidde in april tot een financieel actieplan, waarin als allerlaatste actiepunt werd aangegeven: ‘Aan de inkomstenkant is er nog de mogelijkheid om de belastingen te verhogen.’ Daar geeft het college nu een vervolg aan met het voorstel om de onroerendezaakbelasting (OZB) eenmalig met 10 procent te verhogen. Dat moet dan ongeveer een miljoen extra opbrengen op jaarbasis. ‘Om de begroting sluitend te krijgen in de eerste twee jaren, hebben we een aantal nieuwe wensen laten vallen, zijn enkele posten uit de lopende begroting geschrapt en is een taakstelling voor de organisatie opgenomen. Toch resteert ieder jaar nog een tekort. Dat hebben we moeten dichten door als laatste redmiddel de OZB te verhogen.’

Mogelijk wordt ook toeristenbelasting ingevoerd. ‘Op dit moment is het aantal overnachtingen in Meppel beperkt en zou toeristenbelasting weinig opleveren. Met de mogelijke komst van het themapark en hotelaccommodatie(s) kan dit veranderen.’

Het voorstel wordt volgende week besproken in een raadsvergadering.