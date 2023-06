Rechter weer duidelijk: foute btw-aangifte niet schuld van boekhouder

Ondernemers die te weinig belasting hebben betaald en voor de rechter komen, wijzen vaak naar hun administratiekantoor. Dát zou foute aanslagen hebben ingediend. Rechters gaan hier niet vaak in mee. De verantwoordelijkheid voor een juiste aangifte ligt bij de ondernemer, tenzij de boekhouder de boel bewust heeft geflest.

Een bedrijf stelde in een omzetaangifte dat in het vierde kwartaal van 2014 nul euro omzet was behaald en dat, dientengevolge, ook nul euro omzetbelasting hoefde te worden afgedragen. Uit een boekenonderzoek van de Belastingdienst bleek echter dat het bedrijf over het derde en vierde kwartaal van 2014 niet minder dan € 81.312,01 aan btw ten onrechte niet was opgegeven.

Om vrijspraak gevraagd

In 2018 werd de ondernemer door de economische politierechter veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. In hoger beroep pleitte zijn advocaat voor vrijspraak. Er was, inderdaad, een verkeerde aangifte gedaan, maar dat viel de ondernemer niet aan te rekenen. In de eerste plaats was er geen opzet in het spel. Daarnaast zou een medewerker van het bedrijf fouten hebben gemaakt bij het opmaken van de facturen. Hierdoor was de boekhouder van het administratiekantoor bij het indienen van de aangiften omzetbelasting ten onrechte uitgegaan van de juistheid van de aan hem verstrekte facturen. Omdat het destijds hectisch was bij het bedrijf en reeds geruime tijd werd samengewerkt met het administratiekantoor vertrouwde de ondernemer op de expertise en deskundigheid van de boekhouder. Die zou tevens de (concept)aangiften omzetbelasting niet eerst ter goedkeuring aan de ondernemer hebben voorgelegd, waardoor hij niet wist dat onjuiste aangiften omzetbelasting werden ingediend. Bovendien voerde de verdediging aan dat – hoewel de aangifte was ondertekend op naam van de ondernemer – deze niet door de ondernemer zelf was ingediend.

Korte metten

Het hof maakte vrij korte metten met de verdediging. Dat de aangifte omzetbelasting voor het vierde kwartaal 2014 niet door de ondernemer zelf zou zijn ingediend stond haaks op de verklaring van de boekhouder dat het, door een aantal onduidelijkheden in de administratie, niet mogelijk was geweest de aangifte van het vierde kwartaal van 2014 voldoende te controleren. Daarom zou de ondernemer volgens de boekhouder deze aangifte zelf hebben ondertekend en ingediend. Het feit dat de aangifte op naam van de ondernemer was ondertekend en dat dit de enige aangifte was die schriftelijk werd ingediend, ondersteunde volgens het hof de verklaring van de boekhouder.

Het verweer van de verdediging dat de onjuiste aangiften voortvloeiden uit fouten die een medewerker zou hebben gemaakt bij het opstellen van de facturen, werd door het hof verworpen. De medewerker had bij de raadsheer-commissaris verklaard dat hij de facturen opstelde op aanwijzingen van de ondernemer in kwestie, en dat het dan ook de verdachte was die de inhoud van de facturen bepaalde. De boekhouder verklaarde bij de raadsheer-commissaris dat de gebruikelijke gang van zaken was dat klanten hun administratie inleveren, waarna deze worden verwerkt en de BTW aangifte wordt berekend. Vervolgens wordt de conceptaangifte eerst naar de cliënt gestuurd, alvorens deze bij de fiscus wordt ingediend. De boekhouder verklaarde dat hij na het verzenden van de conceptaangifte altijd nog contact heeft met de cliënt. Hierdoor heeft de cliënt voldoende tijd om aan te geven of de (concept)aangifte onjuistheden bevat. Op basis hiervan oordeelde het hof dat de ondernemer zelf verantwoordelijk was voor de inhoud en het verstrekken van de onjuiste facturen aan de boekhouder, op basis waarvan door het bedrijf onjuiste aangiften omzetbelasting werden gedaan.

Taakstraf

De feiten waren daarmee bewezen. De ondernemer was door de politierechter eerder tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld. De eis was in hoger beroep hetzelfde. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn legde het hof een taakstraf en een boete van 30.000 euro op. De rechters benadrukten nogmaals dat de feiten waarvoor de ondernemer werd veroordeeld er niet om liegen: ‘Met het begaan van belastingfraude zijn grote financiële belangen gemoeid. De verdachte heeft de integriteit van het financiële en economische verkeer in de kern geschonden. Hierdoor is de overheid, en daarmee de gehele samenleving, benadeeld en de algemene belastingmoraal ondermijnd. Bovendien heeft de verdachte geen openheid van zaken gegeven.’

Lees hier de uitspraak.