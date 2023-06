CNV: werkgevers moeten belastingvrij aandelen kunnen schenken

De overheid moet fiscaal snel regelen dat werkgevers jaarlijks belastingvrij voor 2.000 euro aan aandelen kunnen schenken aan hun personeel. Hiertoe roept vakbond CNV op.

‘Bedrijfsaandelen zijn voor werknemers een aantrekkelijke vorm van extra beloning. Je profiteert namelijk direct mee van de hoge winst die bedrijven momenteel maken. Noodzakelijk in tijden van hoge inflatie en snel stijgende consumentenprijzen,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter. ‘Een goed aandelenpakket kan een werknemer flink wat extra geld opleveren.

Belasting betalen

Op dit moment betalen werknemers jaarlijks belasting over hun aandelen, ook als deze nog niet zijn uitgekeerd. De fiscus beschouwt aandelen namelijk als loon. Fortuin: ‘Dit maakt het niet aantrekkelijk om bedrijfsaandelen te kopen, zeker niet voor mensen met een laag inkomen. Je krijgt geen geld, maar betaalt wel al belasting. Wat ons betreft wordt dit dus belastingvrij tot 2.000 euro per jaar. Voor iedereen.’

Verhoogde betrokkenheid

‘Bovendien verschaffen aandelen medewerkers financiële medezeggenschap over het bedrijf. Dit verhoogt de betrokkenheid en bindt medewerkers aan je organisatie. Noodzakelijk in een tijd van arbeidsmarktkrapte.’ 69% van de werkgevers neemt nu geen maatregelen om personeel binnenboord te houden, blijkt uit een CNV-enquête onder 3100 leden. Meer dan de helft van de werkgevers investeert meer in werving dan in behoud van personeel. ‘Delen in de winst is een quick win om mensen te behouden, zeker als dit fiscaal aantrekkelijk wordt.’

Buitenland

Bij minder dan 10% van de Nederlandse bedrijven delen medewerkers momenteel mee in de winst, blijkt uit een economische CNV-analyse. Nederland presteert hierin ruim onder het Europees gemiddelde. In Frankrijk kent ruim 80% van de bedrijven een winstdelingsregeling. Duitsland verhoogde het belastingvrije bedrag voor aandelen van 360 naar 1440 euro per jaar.

Lagere schalen

Bij de schaarse bedrijven waar nu sprake is van bedrijfsaandelen, opties of winstdeling, zien vooral directies en hoger management hun bankrekening groeien. Fortuin: ‘Terwijl juist werknemers in de lagere schalen dit geld hard nodig hebben. Bijna 1 op de 5 werkenden kan nu niet rondkomen en 14% redt het einde van de maand niet, zo toont een recente CNV-enquête aan.’

Innovatiever en productiever

Het CNV stelt dat werkgevers zelf ook direct profiteren: bedrijven met winstdeling, werknemersaandelen of opties presteren beter, zijn innovatiever en hebben een hogere productiviteit, blijkt uit internationaal onderzoek. Bovendien is er minder verloop en is het personeel tevredener.