Kritiek op onafhankelijkheid BDO bij onderzoek basketbalclub Donar

De Groningse basketbalclub Donar zit financieel aan de grond. Volgens Dagblad van het Noorden doet BDO onderzoek naar de situatie. Maar BDO is ook lid van de businessclub van Donar. Kan het onderzoek wel echt onafhankelijk zijn?

Wat is dat toch met Donar en accountants? Een paar jaar geleden bleek huisaccountant SAB Accountants & Adviseurs er zo’n potje van te hebben gemaakt dat KPMG de boel recht moest breien bij Donar. Het resulteerde toen in een factuur voor meerwerk van bijna een ton. Later liet de basketbalclub de claim varen omdat het niet kon aantonen dat het recht had op dat geld. SAB werd overgenomen door Brust.nl dat in augustus 2022 failliet ging, mogelijk door basketballijken die na de overname uit de kast kwamen stuiteren.

Dreigend faillissement

En nu is er gedoe rondom BDO. Donar zit financieel aan de grond. Wethouder Inge Jongman van de gemeente Groningen zei vorige week dat gevreesd wordt voor het voortbestaan van de basketbalclub. Die kan de rekeningen niet meer betalen. Als niemand bereid is de portemonnee te trekken, hangt de roemruchte Groningse basketbaltrots een faillissement boven het hoofd. De gemeente wil op dit moment niet de helpende hand toesteken. Eerst moet Donar orde scheppen in de financiële chaos.

Onafhankelijk?

Volgens Dagblad van het Noorden doet BDO onderzoek naar de financiële situatie van Donar. Maar de accountant is ook lid van de business club. De noordelijke krant vraagt zich af of ‘een bedrijf dat jarenlang toegang heeft tot de businesslounge wel de juiste partij is om de financiële ellende en de rol van het bestuur te onderzoeken’. Volgens de krant moet de gemeente Groningen een onafhankelijk onderzoek eisen.

Reactie BDO

In een reactie aan Accountancy Vanmorgen laat BDO weten: ‘BDO is geen partner, ambassadeur of hoofdsponsor van Donar, en ook geen controlerend accountant van Donar. Wel zijn we evenals tientallen andere bedrijven lid van de businessclub. Omwille van de geldende gedrags- en beroepsregels kunnen wij geen mededelingen doen over al dan niet verstrekte opdrachten en/of verrichte werkzaamheden.’

Groningen vreest

Een faillissement van Donar raakt niet alleen de club maar ook andere partijen in Groningen. Zo is de gemeente de enige aandeelhouder van sportcomplex Martiniplaza, dat een deel van het gebouw verhuurt aan Donar. Als Donar op de fles gaat, blijft Martiniplaza met onbetaalde rekeningen zitten. De kans is dan groot dat die op haar beurt aanklopt bij de gemeente. Ook andere schuldeisers worden steeds chagrijniger, schrijft Dagblad van het Noorden. Van hen wordt gevraagd dat ze betalingsregelingen treffen en aangehaakt blijven bij de club. Ondertussen laten de resultaten van intern onderzoek op zich wachten, waarbij de vraag is of BDO, gezien zijn betrokkenheid bij de club, wel in de positie is om de onderste steen boven te krijgen.