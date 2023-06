KPMG schrapt banen in VS wegens economische tegenwind

KPMG gaat zijn personeelsbestand in de Verenigde Staten met 5 procent verminderen om kosten te besparen. Volgens een woordvoerder heeft het kantoor last van “economische tegenwind”.

KPMG heeft ongeveer 39.000 mensen in dienst in de VS. “We nemen deze beslissing niet lichtvaardig. We zijn echter van mening dat dit in het beste langetermijnbelang van ons bedrijf is en ons zal positioneren voor blijvend succes in de toekomst”, staat in een verklaring.

Wereldwijd werken er ongeveer 219.000 mensen bij KPMG, verspreid over 147 landen. In Nederland heeft het bedrijf twaalf kantoren. Eerder dit jaar werd bekend dat EY ongeveer 3000 banen in de VS schrapt. Dat komt eveneens overeen met 5 procent van het Amerikaanse personeelsbestand. Ook Deloitte nam een dergelijke maatregel.

(ANP)