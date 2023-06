KPMG en Naturalis bundelen krachten

KPMG is een samenwerking aangegaan met Naturalis Biodiversity Center, het nationale onderzoeksinstituut voor biodiversiteit en natuurhistorisch museum. In deze samenwerking komen twee werelden samen: de wetenschappelijke kennis van Naturalis op het gebied van biodiversiteit en de ervaring van KPMG op het gebied van advies over duurzaamheid, strategie en uitvoering. Dankzij deze samenwerking kunnen organisaties en bedrijven beter geadviseerd worden over de impact die ze hebben op de natuur en biodiversiteit, verwacht KPMG.

Aan Naturalis zijn meer dan honderdveertig wetenschappers verbonden die zich dagelijks bezighouden met biodiversiteit, een urgent en complex onderwerp. Urgent omdat de wereldbevolking onder andere afhankelijk is van een rijke en diverse natuur. Maatregelen om het biodiversiteitsverlies te stoppen dulden geen uitstel meer.

Samenwerking

Elisabeth Bakker werkt als duurzaamheidsadviseur bij KPMG en is initiatiefnemer van deze samenwerking: “Ik vind het heel mooi dat we in deze samenwerking de grote hoeveelheid data en wetenschappelijke kennis van Naturalis kunnen inzetten om bedrijven te helpen met het verduurzamen. Bedrijven kunnen een grote rol spelen in het tegengaan van biodiversiteitsverlies en hebben nu ook een grote rol in het behoud. Vaak zijn bedrijven zich niet bewust van de diensten die de aarde en haar biodiversiteit aan hen leveren. En dat een gezonde biodiversiteit zorgt voor de toekomstbestendigheid van de organisatie. Samen met mijn collega’s van de duurzaamheidsafdeling van KPMG zien we het als een geweldige kans om de wetenschap naar de praktijk te vertalen. Er is al zo veel nuttige informatie beschikbaar, je moet alleen weten waar je moet zoeken en hoe je het moet interpreteren. De tijd voor actie is nu.”

Niels Raes, onderzoeker bij Naturalis: “Samen met KPMG willen we het bedrijfsleven helpen bij het behoud en het verbeteren van de biodiversiteit. Eén van de uitdagingen waar bedrijven staan, is dat het verlies van biodiversiteit lastig meetbaar is, omdat het zo complex is. Gelukkig zijn we inmiddels in staat om een methode aan te bieden waarmee we heel concreet kunnen bepalen hoe bedrijven invloed hebben op de natuur en op welke manier ze van die natuur afhankelijk zijn. Daardoor kunnen bedrijven daar vervolgens zelf veel beter op sturen en grotere stappen maken om biodiversiteit te versterken.”