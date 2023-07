Personalia | Yasemin Tümer benoemd tot lid raad van commissarissen EY

Drs. Y.I. (Yasemin) Tümer MA is per 1 juli 2023 toegetreden tot de raad van commissarissen van accountants- en adviesorganisatie EY in Nederland. Zij volgt Monique Maarsen op, die vanwege het bereiken van het einde van de tweede en daarmee laatste termijn niet meer benoembaar is.

Yasemin Tümer

Yasemin Tümer is thans voorzitter van de raad van commissarissen bij Hof Wonen, Topfonds Gelderland OostNL en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Ook is zij lid van de Monitoring Commissie Politie Nederland en voorzitter van Stichting the Angel Initiative.

Voorheen was Tümer onder meer regiodirecteur Oost-Europa bij DHV Ingenieurs en interim algemeen directeur van de NPS. Tevens was zij partner, eerst bij KPMG Consulting en later bij Atos Origin. Ook was zij commissaris bij UW Re-integratie, Bo-ex Woningcorporatie, Onderwijsgroep Amarantis en bij de Holding Postcode Loterij Nederland. Zij was na de vuurwerkramp ook lid van de Onderzoekscommissie Vuurwerkramp Enschede. Tümer behaalde aan de Universiteit Groningen een master in Sociologie en nadien een master in Filosofie aan de Universiteit Utrecht.

RvC

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur, op het bestuur van de accountantsmaatschap en op de algemene gang van zaken

binnen EY Nederland. Monique Maarsen heeft hier gedurende de afgelopen acht jaar een belangrijke bijdrage aan geleverd. De raad van commissarissen, de raad

van bestuur en het bestuur van EY Accountants zijn haar hier zeer erkentelijk voor.

Met de komst van Yasemin bestaat de raad uit de volgende vijf leden: Richard van Zwol (voorzitter), Tanja Nagel, Lineke Sneller, Yasemin Tümer en Patrick Rottiers.