ICT en Kengetallen 2023 | “Door PSD2 nadenken over je meerwaarde”

Bankieren en boekhouden gaan steeds meer versmelten. Dat komt onder meer door de komst van PSD2. De ontwikkeling nodigt accountants en boekhouders uit na te denken over hun toegevoegde waarde. Dat stelt Herman Weessies, CEO van factuur- en boekhoudpakket SnelStart.

Eerst maar wat geruststellende woorden. Voor de accountant en boekhouder verandert er door de komst van PSD2 niet zoveel. “Tenminste, als je dat niet wilt”, zegt Herman Weessies met een glimlach. “Ik hoop echter dat accountants en boekhouders wél iets gaan veranderen door PSD2. In de eerste plaats dat ze nadenken over hun toegevoegde waarde voor hun klanten. En mijn tweede wens is dat zij ons niet zien als een maker van hun boekhoudpakket, maar als een partner met wie zij samen nieuwe diensten kunnen ontwikkelen om de klant beter van dienst te zijn. Want de klant van de accountant en boekhouder – de mkb-ondernemer – daar draait PSD2 om.”

Nieuwe diensten

Wat was ook alweer het verhaal achter PSD, oftewel de Payment Service Directive? Deze richtlijn werd in 2009 van kracht om betaaldiensten in de EU te reguleren en te faciliteren. Doel was dat bedrijven en particulieren makkelijk, veilig en snel online konden gaan betalen. Door de komst van PSD1 ontstonden er onder meer succesvolle niet-bancaire betaaldienstverleners als Mollie en Adyen. Dit smaakte naar meer. En dus kwam er in 2019 een vervolg, PSD2. De belangrijkste vernieuwing is dat rekeninghouders hun bancaire betaalgegevens, onder voorwaarden, beschikbaar kunnen stellen aan derde partijen (zoals makers van boekhoudsoftware maar ook appdiensten). Voorwaarden zijn dat de rekeninghouder expliciet toestemming geeft en dat die derde partij beschikt over een PSD2-vergunning van DNB of een toezichthouder elders in de EU. “Vrijwel ieder boekhoudpakket is klaar voor PSD2, maar lang niet allemaal hebben ze een eigen vergunning. Verschillende aanbieders gebruiken die van een aggregator zoals ibanXS. SnelStart heeft bewust gekozen voor een eigen vergunning”, zegt Weessies.

Compliancy

En daarin ziet hij meteen de meest relevante boodschap van PSD2 voor accountants en boekhouders. “Dat de techniek iets verandert – de bankkoppeling wordt een PSD2-koppeling – en bedrijven, vanaf juli, elke 180 dagen hun toestemming moeten verlengen, dat is niet het belangrijkste”, meent Weessies. “De crux is dat de makers van boekhoudpakketten moeten voldoen aan strenge compliance-eisen om een PSD2-vergunning te kunnen krijgen. DNB houdt daar toezicht op. Daarin zit het belangrijkste nieuws voor accountants. Als zij hun handtekening moeten zetten onder de financiële administratie van een klant, dan weten ze dat hun softwarepakket met een PSD2-vergunning voldoet aan DNB-regels. In het verleden moesten ze maar vertrouwen op de bankkoppeling van hun bank. Nu hebben ze de garantie dat derde partijen, zoals boekhoudpakketten, worden gecontroleerd op basis van strenge eisen. PSD2 maakt dat accountants met meer zekerheid een accountantsverklaring kunnen afgeven.”

“Accountants zijn gewend aan veel cijfers, maar de CSRD-rapporten zullen vooral teksten bevatten” – Herman Weessies

Geen bedreiging

Voor administratiekantoren is bovenstaande minder van belang. Zij doen immers alleen de boekhouding voor een klant en hoeven geen uitspraak te doen over de deugdelijkheid van een administratie. Weessies: “Ik ken administratiekantoren die PSD2 als een bedreiging zien voor hun eigen business. Door deze richtlijn komen er namelijk steeds meer apps waarmee ondernemers hun eigen boekhouding deels zelf kunnen doen. Vroeger belde de ondernemer zijn boekhouder met financiële vragen. Door nieuwe apps is het veel makkelijker dat inzicht zelf te krijgen, zonder tussenkomst van derden. De boekhouder kan denken: hè, dat is vervelend, want dan kan ik minder uren factureren. Maar ik zeg: denk niet defensief in termen van verlies aan omzet, maar onderzoek hoe je de klant op andere manieren kan gaan ondersteunen. Want één ding is zeker: de ontwikkeling is niet te stoppen. Na PSD2 komt PSD3. We gaan van open banking naar open finance, waarbij bankieren en boekhouden samensmelten. Ja, boekhouders krijgen enerzijds minder werk, omdat klanten een deel van het handwerk zelf gaan doen. Aan de andere kant nemen de mogelijkheden om je klant te adviseren juist fors toe.”

Proactief zijn

Weessies’ boodschap aan accountants en boekhouders is: denk na over de wereld na PSD2. Welke toegevoegde waarde heb je als de klant op financieel gebied straks meer zelf kan en meer inzicht heeft? De SnelStart-CEO ziet dat sommige kantoren actief bezig zijn met deze vraag. “Ik ken accountantskantoren die voor klanten in kaart gaan brengen welke opdrachten het meest winstgevend zijn. En daaraan wordt dan financieel advies gekoppeld. Zo ontstaan er nieuwe adviesdiensten.” Hij denkt tot slot dat de beroepsgroep kan optrekken met hun leverancier van boekhoudsoftware. Beide hebben namelijk hetzelfde belang: nieuwe producten en diensten ontwikkelen waar ondernemers iets aan hebben. Weessies vertelt: “Zo is SnelStart onder meer bezig met het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten in onze pakketten. Een voorbeeld is onze fiscale software. Je kunt aangiftes doen, maar als je kunstmatige intelligentie loslaat op de onderliggende gegevens, kun je bijvoorbeeld proactief fiscale eenheden vormen.”

Niet vooropgelopen

Daarin heeft SnelStart overigens niet vooropgelopen. “Nee, dat klopt”, beaamt Weessies. “Aanvankelijk schoten we uit de startblokken, maar toen we zagen hoe concurrenten zich toch een beetje vertilden aan de impact van PSD2, hebben we een pas op de plaats gemaakt. We hebben ons eerst grondig verdiept in de ins en outs van de richtlijn, zijn eerst zelf volledig compliant geworden en pas daarna hebben we de DNB-vergunning aangevraagd. Dat de centrale bank tijdens de eerste audit nauwelijks vragen voor ons had, bewijst dat onze voorbereiding gedegen is geweest. En dat we de vergunning sneller kregen dan we zelf hadden verwacht, was een mooie beloning daarvoor.”

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine met het thema ICT en Kengetallen. Dit magazine is verschenen in juni 2023. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2023-ict-en-kengetallen/