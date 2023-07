ICT en Kengetallen 2023 | Hoofdpiloot

Ik ben geen accountant, maar journalist. Hoewel deze vakgebieden op het eerste gezicht misschien weinig met elkaar gemeen hebben, delen we toch een aantal overeenkomsten. We moeten beide nauwkeurig zijn, oog hebben voor detail en grote hoeveelheden tekst kunnen doorgronden. Wat we ook gemeen hebben, is dat onze beroepen voorkomen in het rijtje van beroepen die het meest vatbaar zijn voor vervanging door artificial intelligence (AI).



Het is duidelijk dat de opkomst van AI en geavanceerde algoritmen ervoor gaat zorgen dat veel routinematige taken worden geautomatiseerd. Maar de menselijke expertise en interpretatie ­blijven in mijn ogen onmisbaar. Accountants ­kunnen met de komst van AI evolueren naar ­strategische adviseurs die AI-gegenereerde ­gegevens gebruiken om bedrijven te helpen bij het nemen van beslissingen. En journalisten ­kunnen zich richten op complexe en diepgaande verhalen, waarbij ze AI als een hulpmiddel ­gebruiken om snel en nauwkeurig informatie ­

te verzamelen.

We zullen ons moeten aanpassen aan de veranderende technologieën en onze vaardigheden ­opnieuw moeten richten op die aspecten die uniek zijn voor menselijke intelligentie. Zoals Mona de Boer, docent Data Science for Auditors bij de Universiteit van Amsterdam, zegt in het ­artikel op pagina 58: “Zie AI als een slimme ­assistent, een soort copiloot, en dat jij als ­accountant de hoofdpiloot bent die de output blijft ­controleren, want dat zal voorlopig nog wel nodig ­blijven.”

Veel plezier met het lezen van dit tweede ­AV-magazine van 2023.

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine met het thema ICT en Kengetallen. Dit magazine is verschenen in juni 2023. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2023-ict-en-kengetallen/