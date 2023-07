Staatssecretaris Van Rij (CDA) verlaat politiek

Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij keert niet terug in een nieuw kabinet. Hij rondt als demissionaire bewindspersoon de zaken af en wil daarna veel tijd doorbrengen op St Eustatius, waar hij een tweede huis heeft.

Van Rij (62) vindt zichzelf niet meer de jongste en wil het stokje overgeven aan een jongere generatie. Tegen de Telegraaf zegt hij met zijn vrouw terug te gaan naar Sint Eustatius om daar misschien wel een boek te gaan schrijven. ‘Het zijn geen saaie periodes geweest, het heeft me flink van de straat gehouden.’

In de keuken

Op de vraag of hij het zonde vindt nu te moeten stoppen, net nu er fiscale regelingen tegen het licht zijn gehouden, antwoordt Van Rij dat hij nog vol ideeën zit en dat die zullen blijven komen. Wat hem de afgelopen anderhalf jaar het meest is tegengevallen als bewindspersoon is dat hij als staatssecretaris werd geconfronteerd met wat in het coalitieakkoord was afgesproken. Daar had hij theoretisch nee tegen kunnen zeggen, maar Van Rij deed dit nu. ‘Ik had graag in de keuken meegekeken bij de bereiding,’ zegt hij nu.

Complex stelsel vereenvoudigen

Van Rij denkt niet dat er de komende maanden grootse besluiten kunnen worden genomen. Er komt geen grote lastenverhoging. Hij zal netjes doorwerken tot er een nieuw kabinet is om dan alles kloppend over te dragen aan zijn opvolger. Trots is hij op zijn bijdrage aan ‘een complex stelsel eenvoudiger te krijgen. Daar heb ik nu een eerste aanzet toe gegeven.’

Voor hij staatssecretaris werd werkte Marnix van Rij bij EY Belastingadviseurs, waar hij sinds 1998 partner was. Hij begon zijn loopbaan in 1983 als assistent belastingadviseur Moret Gudde Brinkman Belastingadviseurs in Den Haag.

Bron: De Telegraaf