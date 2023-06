Gezocht: kwartiermaker die gaat zoeken naar belangenbehartiger

Staatssecretaris Van Rij zoekt een kwartiermaker die op zoek gaat naar een belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigen. Met deze nieuwe functie hoopt het kabinet burgers te kunnen helpen die vastlopen in hun contacten met de fiscus.

In het coalitieakkoord staat dat het kabinet het vertrouwen van de burgers in de overheid wil herstellen. Eén van de maatregelen die hieraan moet bijdragen is het instellen van een laagdrempelige onafhankelijke fiscale rechtshulp. Burgers kunnen op dit moment al terecht bij diverse partijen voor rechtshulp. Maar deze hulp is niet voor iedereen toereikend of betaalbaar. Soms kan het gebeuren dat iemand vastloopt.

Per direct beginnen

Daarom wil het kabinet dat er een Belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden komt voor als zaken zijn vastgelopen. Als eerste stap wordt een kwartiermaker geworven om een ontwerp te maken voor de inrichting van de onafhankelijke Belangenbehartiger. Het gaat om een functie voor 32 -36 uur per week. Afhankelijk van kennis en ervaring is parttime invulling van de functie bespreekbaar.

Projectbureau

De kwartiermaker gaat werken in een nog te formeren projectbureau van ongeveer 5 fte. Werving van (een deel van de) de projectmedewerkers vindt gelijktijdig plaats met werving van de kwartiermaker. Er wordt naar gestreefd de volgende kennis te borgen binnen het projectteam: kennis over de doelgroep, samenloop van regelingen en van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen. Het projectbureau moet zowel in goed contact staan met maatschappelijke partijen die rechtshulp geven op het gebied van belastingen en toeslagen, de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en medeoverheden.

Profiel

Van de nieuwe kwartiermaker wordt kennis van en ervaring met organisatieadvies en inrichtingsvraagstukken verwacht. Hij of zij heeft affiniteit met de doelgroep van de Belangenbehartiger, dat zijn met name burgers, zzp’ers en kleine mkb’ers die vastlopen in de veelvoud of samenloop van regelingen of last hebben van ontwrichtende financiële gevolgen op het gebied van belastingen en toeslagen. Kennis en inzicht in processen en organisatiestructuur van uitvoeringsorganisaties, specifiek de Belastingdienst en Dienst Toeslagen, is een pré. De kwartiermaker straalt gezag en vertrouwen uit en heeft strategisch inzicht.

