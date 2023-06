Van Rij verduidelijkt 375 euro schadevergoeding voor FSV-slachtoffers

De Fraude Signalering Voorziening (FSV) werd gebruikt voor het registreren van risicosignalen. De belastingdienst bleek onder meer etniciteit en leeftijd te gebruiken om de kans op fraude in te schatten. Op 25 mei liet staatssecretaris Van Rij weten dat gedupeerden 375 euro schadevergoeding krijgen. In een Kamerbrief licht hij de procedure nu toe.

PwC heeft in opdracht van de Belastingdienst onderzocht welke gevolgen een registratie in de FSV kon hebben. Vervolgens zijn uit deze rapportages effecten gedestilleerd en in de Kamerbrief van 4 november 2022 zijn de contouren voor het voorgestelde tegemoetkomingsbeleid opgenomen. Eén van de uitgangspunten voor dit tegemoetkomingsbeleid is dat er alleen sprake is van een vergoeding als er daadwerkelijk een effect is geweest van de FSV-registratie.

375 euro

Die vergoeding bedraagt 375 euro. Voor de hoogte daarvan is aansluiting gezocht bij de bedragen voor immateriële schade in de jurisprudentie, laat Van Rij de Kamer nu weten. De meest voorkomende bedragen in de jurisprudentie bevinden zich in de bandbreedte tussen € 250 en € 500. De voorgestelde € 375 sluit hierbij goed aan. Op advies van de Landsadvocaat keert de overheid dit bedrag alleen uit als de nadelige gevolgen van de registratie kunnen worden vastgesteld, of als sprake is van een (of meerdere) factoren die de aanwezigheid van immateriële schade veronderstellen. Burgers die in de FSV geregistreerd stonden en waar onderzoek geen causale relatie heeft aangetoond met de daadwerkelijke schade door de registratie in de FSV, zijn door de Belastingdienst geïnformeerd dat zij geen schadevergoeding ontvangen.

Gegevensverstrekking aan derden

In zijn brief van 16 mei jl. deelde Van Rij met de Kamer dat er in totaal 300 verstrekkingen uit e-mailboxen hebben plaatsgevonden met informatie uit, of over de FSV, waarin 510 personen voorkomen. Op basis van onderzoek van de Belastingdienst en PwC kan geconcludeerd worden dat de gegevensverstrekking uit of over FSV aan derden relatief beperkt is geweest en dat bovendien geen sprake is van grootschalige gegevensverstrekking.

Meldpunt FSV-portaal

Op 25 mei jl. heeft Van Rij toegezegd een meldpunt in te richten op het FSV-portaal voor personen die het vermoeden hebben of ervaren hebben dat zij bij andere overheidsinstanties nadeel ondervinden door verstrekte FSV-informatie, terwijl dit niet uit de onderzoeken naar de mailboxen naar voren is gekomen. Deze meldknop is sinds 1 juni jl. actief. Tot 12 juni 2023 hebben 133 mensen zich gemeld. Na een melding neemt de Belastingdienst contact op met de betreffende persoon om de casus helder te krijgen. Het gaat dan om het krijgen van inzicht in bij welke overheidsorganisatie(s) de burger problemen door FSV-gegevensverstrekking heeft en welke problemen de burger ervaart.

De Belastingdienst onderzoekt momenteel op welke wijze de burger vervolgens kan worden bijgestaan bij het opvragen van informatie die andere organisaties gebruiken bij de behandeling van de betreffende persoon, wat de Belastingdienst zelf kan doen en of de ervaren problematiek FSV gerelateerd is. Hiervoor ontwikkelt de Belastingdienst een inzageformulier waarmee de burger zich kan melden bij andere overheidsorganisaties. Zo stelt de Belastingdienst de burger in staat om te achterhalen of er FSV-informatie staat geregistreerd in de systemen van de desbetreffende overheidsorganisatie en ook hoe de persoon bij de organisatie staat geregistreerd.

