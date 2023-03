Startdatum nieuwe vermogensbelasting schuift verder op

Het wordt niet aftellen, maar optellen naar de invoeringsdatum van een nieuwe box 3-heffing: de 2025 uit het coalitieakkoord was al 2026 geworden en schuift vrijwel zeker op naar – op zijn vroegst – 2027. Dat meldde staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit) donderdag aan de Tweede Kamer.

Van Rij deed zijn mededeling voorafgaand aan een commissievergadering over de Belastingdienst. In NRC had hij dinsdag verklaard dat 2026 voor de invoering van een nieuw stelsel niet haalbaar is. De Kamer wilde daarover tekst en uitleg. ‘Ik heb in eerdere communicatie met de Kamer aangegeven dat het streven is om de heffing over het werkelijk rendement per 1 januari 2027 up and running te hebben. Ik heb toen al de kanttekening geplaatst dat dat ambitieus is’, zo stelde de staatssecretaris.

Overbruggingsregeling heeft prioriteit

Invoering van de wetgeving kost anderhalf jaar en de daadwerkelijke implementatie bij de Belastingdienst neemt evenveel tijd in beslag, aldus Van Rij, die ook het debat van 9 mei wil afwachten. ‘Al rekenende wordt het dan krap om de wet per 1 januari 2026 van kracht te laten zijn.’ De staatssecretaris verwees ook naar moties over het weghalen van de scherpe kantjes van de overbruggingsregeling. Daar komt in april een Kamerbrief over. ‘Dat heeft prioriteit 1. Dus daarom heb ik aangegeven dat het een uitdaging wordt om het nieuwe stelsel per 2026 in te voeren en dat het mogelijk uitgesteld kan worden.’