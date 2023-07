Gekko claimt eerste AI-belastingadviseur

ICT-bedrijf Gekko claimt de eerste belastingadviseur op basis van AI te hebben gelanceerd: de chatbot GekkoBot. Die is gebaseerd op algoritmes van ChatGPT. ‘Hiermee kunnen alle ondernemers op Gekko snel en eenvoudig fiscaal advies inwinnen over belastingen.’ En een AI-boekhouder staat ook al op de planning.

De chatbot is beschikbaar voor ruim 150.000 ondernemers die zakendoen met Gekko. Dat biedt met name kleine ondernemers administratieve IT-tools en diensten, zoals urenregistratie, het scannen van bonnen, het versturen van offertes en facturen. ‘GekkoBot past goed binnen die productfamilie, aangezien het daarmee heel snel en gemakkelijk wordt om vragen te stellen over al deze tools. Niet alleen over hoe ze werken, maar ook hoe ze het beste kunnen worden toegepast op basis van de regels van de Belastingdienst.’ Volgens Joris Docter, product owner bij Gekko, vragen gebruikers al jaren naar een slimme en goedkope oplossing voor belastingvragen. ‘Kunstmatige intelligentie is nu zo ver gevorderd dat wij dit nu ook daadwerkelijk kunnen bieden met GekkoBot.’

Vooral voor kleine ondernemers

GekkoBot moet vooral een oplossing worden voor zzp’ers en kleine ondernemers die behoefte hebben aan gemakkelijk en goedkoop toegang tot informatie. ‘Terwijl fiscaal advies vaak lastig, duur en ook tijdrovend is.’ Basis voor de bot is het zogeheten Large Language Model van ChatGPT. Zelf heeft Gekko geen capaciteit om zulke technieken te ontwikkelen. ‘Maar we houden dit soort ontwikkelingen nauwlettend in de gaten zodat wij deze technieken wel snel beschikbaar kunnen maken voor onze gebruikers’, zegt CTO Chema Valle.

Volgende stap: AI-boekhouder

Het administratieplatform van Gekko heeft koppelingen naar onder meer betaaldienstverlener Mollie, Tink (PSD2-bankkoppelingen) en WooCommerce (webshops). ‘De verwachting is dat deze laatste koppeling naar ChatGPT nog veel grotere impact zal hebben dan al die andere integraties. Want naast de lancering van GekkoBot, werkt Gekko nu ook al aan een integratie waarbij ChatGPT automatisch boekingen in het systeem verwerkt als een soort persoonlijke AI-boekhouder. Gekko verwacht dan ook dat dit soort kunstmatige intelligentie de komende jaren een vlucht zal gaan nemen in de diensten die op het netwerk worden aangeboden.’