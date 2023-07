Amerikaanse toezichthouder kritisch op kwaliteit buitenlandse audits

Accountants van EY die controlewerkzaamheden doen voor bedrijven uit de VS, maken in 38 procent van de gevallen fouten. Dat concludeert de Amerikaanse toezichthouder PCAOB uit een onderzoek, meldt de Financial Times.

De PCAOB onderzocht audits die accountants van buitenlandse EY-vestigingen hebben gedaan voor onderdelen van Amerikaanse bedrijven. Dat er in bijna vier op de tien controles fouten worden gevonden, is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2021. Toen vertoonde 21 procent van de audits gebreken.

Trend

Het onderzoek betrof geen audits door de Amerikaanse tak van EY. Volgens de Financial Times zou het foutenpercentage lager kunnen zijn als EY zich verweert tegen bedenkingen van inspecteurs voordat het rapport is afgerond. Tegelijkertijd denkt de PCAOB dat er sprake is van een trend: de kwaliteit van de audit staat onder druk door de coronacrisis, audit op afstand en personeelsgebrek.

De PCAOB mag elk bedrijf controleren dat in de VS geregistreerd staat, ook al is de controlerend accountant buitenlands. De bevindingen zijn dat de kwaliteit van controles buiten de VS structureel lager is. Bij het onderzoek van de toeizchthouder waren 37 audits betrokken. Volgens EY zijn de cijfers voorlopig en weerspiegelen ze nog niet de uiteindelijke conclusies van de toezichthouder.

De PCAOB berispte recentelijk de Zweedse tak van EY en de Amerikaanse tak van PwC omdat ze hun dossiers niet op orde hadden; volgens EY krijgt binnenkort ook de Spaanse vestiging een standje.

Bron: Financial Times