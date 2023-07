Een op honderd bedrijfsauto’s rijdt uitstootvrij

Het aandeel bedrijfsvoertuigen dat emissieloos rijdt (in de meeste gevallen elektrisch), was begin dit jaar 1,2 procent, meldt het CBS. Twee jaar terug was dat nog 0,5 procent. De overheid is koploper: daar is 5,7 procent van de bedrijfsauto’s uitstootvrij.

Onder emissieloze voertuigen vallen naast de volledig elektrische auto’s ook hybride elektrische voertuigen met waterstof en waterstofvoertuigen. In totaal waren er daarvan op 1 januari bijna 14.000 geregistreerd. Het overgrote deel daarvan (13.925) is volledig elektrisch. Bestelauto’s nemen als categorie de meest prominente plaats in, met een totaal van 13.622. Het belang van de elektrische auto in het totaal aantal gereden kilometers is nog zeer bescheiden: in 2021 was dat 0,3 procent, oftewel 79,8 miljoen kilometer. Voor vrachtwagens is het belang nog veel kleiner: 0,02 procent (2 miljoen kilometer).

Koeriers en detailhandel

Naast de overheid is ook de energievoorziening vooruitstrevend: daar is 3,2 procent van de bedrijfsvoertuigen uitstootvrij. Binnen de diverse bedrijfstakken zijn de post- en koeriersdiensten met 8,2 procent emissieloze voertuigen koploper; in absolute aantallen heeft de detailhandel (exclusief de autohandel) de meeste emissieloze voertuigen: 1.750. Dat is 2,6 procent van alle voertuigen in gebruik in de detailhandel. Post- en koeriersdiensten zijn goed voor 1.660 voertuigen.