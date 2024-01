Advies aan Hoge Raad: tegenvallende actieradius geen reden om koop auto terug te draaien

Slechts 280 kilometer rijden op een volle accu, terwijl de dealer 480 kilometer had beloofd, is geen reden om een elektrische auto weer terug te sturen naar de dealer. Dat advies geeft de procureur-generaal aan de Hoge Raad in een zaak waar de berijder van een elektrische Jaguar van de zaak een schadevergoeding had geëist.

Een Haagse autodealer heeft een peperdure Jaguar I-Pace in de showroom staan. De elektrische auto haalt volgens de brochure een actieradius van 480 kilometer. Begin 2018 wordt een feestelijke ‘I-Pace-shower’ gehouden en daar is ook de medewerker annex 3 procent-aandeelhouder van een bedrijf aanwezig. Die ziet in de Jaguar een mooie auto van de zaak en in maart wordt het bedrijf de eigenaar van een gloednieuwe elektrische Jaguar voor de somma van 89.235 euro. De levering laat wel even op zich wachten: de auto rolt uiteindelijk eind november voor het eerst de parkeerplaats van het bedrijf op.

Verkocht na 2.500 kilometer

Een weekje later staat de medewerker alweer op de stoep bij de dealer: de Jaguar moet na slechts 280 kilometer al aan de lader: een stuk sneller dan beloofd. Dat heeft de importeur, die dan al duizend van die prijzige karretjes heeft verkocht, inmiddels ook gemerkt, want er zijn meer klachten gekomen. Er is een bulletin opgesteld waarin wordt aangegeven dat de auto in de praktijk tussen de 270 en 555 kilometer haalt, afhankelijk van onder meer rijgedrag en temperatuur. In winterse omstandigheden haalt de Jaguar op de snelweg net aan 270 kilometer; bij stadsgebruik in de zomer is die 555 kilometer haalbaar.

De verkoper geeft de berijder wat tips om de actieradius groter te maken. Maar de man is niet tevreden en er volgt een brief van de advocaat van het bedrijf. Die eist onder meer dat de auto wordt aangepast zodat de 480 kilometer wordt gehaald ‘bij normaal gebruik’. In april 2019, als er nog geen 2.500 kilometer op de teller staat, wordt de auto aan iemand verkocht voor 65.000 euro.

Verschil terugbetalen

De autodealer wordt voor de rechter gesleept en in tweede instantie met succes: het gerechtshof oordeelt dat de koper mocht verwachten dat de Jaguar in elk geval 400 kilometer ver zou komen met een volle accu; de nog geen 300 kilometer die in werkelijkheid is gehaald, wijkt te veel af. De dealer moet daarom het bedrijf het verschil tussen aan- en verkoopprijs betalen.

Grens arbitrair

De dealer gaat in cassatie. Zoals gebruikelijk buigt eerst de procureur-generaal zich over de zaak voor een advies. Die vindt met het hof dat een lage actieradius niet direct met zich meebrengt dat de auto niet voor normaal gebruik geschikt is. ‘Ook met een auto met een lage actieradius kan immers normaal en veilig worden gereden.’ De koper begreep daarnaast dat de actieradius van 480 kilometer van de omstandigheden afhing. Waar precies de grens ligt van wat nog een acceptabele afwijking is van de opgegeven actieradius, noemt de PG ‘hoogst arbitrair’. En er is niet expliciet een zogeheten bijzonder gebruik overeengekomen waarvoor een actieradius van (hooguit) circa 300 kilometer in de winter onvoldoende is.

35 procent minder niet onredelijk

De PG acht het niet zonder meer vanzelfsprekend dat 35 procent minder actieradius van een elektrische auto in de winter, (vooral) rijdend op de snelweg en met een rijstijl die zich enigszins aan de sportieve kant van de bandbreedte van normaal rijgedrag bevindt, niet zou kunnen passen bij wat naar aanleiding van een opgave van de actieradius op basis van de WLTP-norm (die leidt tot de opgegeven actieradius van 480 kilometer) met standaardvoorbehoud redelijkerwijs mag worden verwacht. De uitspraak van het gerechtshof wordt vernietigd en de zaak moet opnieuw worden beoordeeld, zo luidt het advies. Een overweging die de PG nog had bij dit advies, was dat een toewijzing van de eis ertoe zou kunnen leiden dat veel meer bezitters van een elektrische auto naar de rechter zouden stappen vanwege een kleinere actieradius dan opgegeven.

Parket bij de Hoge Raad, 26 januari 2024