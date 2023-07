RB ‘houdt hart vast’ voor fiscale wetgeving

Het Register Belastingadviseurs ziet de toekomst van de fiscale wetgeving somber in na de val van het kabinet. ‘Met name het feit dat een aantal dringende fiscale dossiers naar alle waarschijnlijkheid ernstige vertraging gaat oplopen doet ons voor de nabije toekomst het ergste vrezen.’

Meest prominent is daarbij de problematiek rondom de vermogensrendementsheffing, waar, aldus het RB, zowel een acuut als een structureel probleem speelt: de houdbaarheid van de reparatiewetgeving en de invoering van nieuwe wetgeving. ‘In combinatie met de al langer bekende ICT-problemen bij de Belastingdienst zou een oplossing nog wel eens lang op zich kunnen laten wachten.’

Controversieel verklaren

Zorgen heeft het RB ook over de diverse bedrijfsopvolgingsregelingen. ‘Verdere vertraging en onduidelijkheid schaadt de plannen van veel ondernemers in (onder meer) het midden- en kleinbedrijf bij de overdracht van hun onderneming.’ Tot slot kan de algemene herziening van het belastingstelsel ‘eigenlijk geen verder uitstel meer ondergaan’. Maar het RB vreest dat de meeste fiscale wetgeving controversieel verklaard gaat worden en dat daarmee verdere langdurige vertraging volgt. ‘Tot schade van Nederland in het algemeen en ondernemend Nederland in het bijzonder.’