Evaluatie BOR in eerste maanden van 2022

Het Register Belastingadviseurs vindt dat de BOR door haar complexiteit nog te vaak tot discussies leidt met de Belastingdienst en een ongelijke verdeling van de gelden. In een Kamerbrief erkent Vijlbrief dat een groot deel van de voordelen van de BOR terechtkomt bij een kleine groep ondernemers.

Het RB heeft een voorstel gedaan om de BOR te vereenvoudigen:

Vergroot de 100% vrijstelling voor ondernemingsvermogen van circa € 1 miljoen tot € 5 miljoen;

Verlaag het percentage van de vrijstelling voor het resterende ondernemingsvermogen van 83% naar 50%;

Waardeer ondernemingsvermogen naar de fiscale boekwaarde;

Verleen tien jaar renteloos uitstel van betaling voor de erf- en schenkbelasting die geheven wordt over het niet-vrijgestelde deel van het ondernemingsvermogen;

Laat vastgoed alleen onder de BOR vallen als dat vastgoed gebruikt wordt in de eigen onderneming;

Waardeer het vastgoed dat niet kwalificeert voor de BOR volgens de Discounted Cash Flow methode;

Versoepel de voortzettingsvereiste bij faillissement van bonafide ondernemers. H

Volgens Vijlbrief is dit voorstel ‘een combinatie van diverse wijzigingen in de regelgeving die enerzijds beogen onbedoeld gebruik van de regeling te verminderen (zoals de beperking van vastgoed) en anderzijds een verruiming van de regeling inhouden.’

Bouwstenen

Op basis van het RB-voorstel op hoofdlijnen kan niet worden beoordeeld of de combinatie van al deze voorstellen leidt tot een doelmatigheidsverbetering, schrijft Vijlbrief. In de “Bouwstenen voor een beter belastingstelsel” zijn met het oog op een betere effectiviteit en doelmatigheid diverse beleidsopties voor de BOR gepresenteerd. Verder wordt de BOR op dit moment in opdracht van het ministerie van EZK en het ministerie van FIN naast andere fiscale regelingen rondom bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht geëvalueerd. Deze evaluatie vindt plaats in het kader van de regeling periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). Ook het toetsingskader fiscale regelingen is van toepassing op deze evaluatie. Afronding van de evaluatie staat gepland in Q1 2022. Met het gereedkomen van de evaluatie kunnen mogelijk doelmatiger beleidsopties worden geformuleerd.

Misbruikgevoelig

De “Bouwstenen voor een beter belastingstelsel” laten volgens Vijlbrief zien dat de BOR een complexe en misbruikgevoelige regeling is die in de praktijk een fors beslag legt op de behandelcapaciteit van de Belastingdienst. Er kan niet op voorhand worden gezegd dat de (combinatie in de) voorstellen van het RB tot doelmatigheidsverbetering en vereenvoudiging leiden. Voor de aanpassing van de bedragen en percentages van de voorwaardelijke vrijstelling kan worden opgemerkt dat dit parameteraanpassingen zijn die mogelijk zouden zijn per 1 januari 2023, mits tijdige besluitvorming plaatsvindt. Voor andere voorstellen is zonder verdere uitwerking niet aan te geven of en op welke termijn die implementeerbaar zijn. Een uiteindelijk oordeel over voorstellen vraagt uiteraard een integrale afweging, waarin uitvoerbaarheid een van de mee te wegen aspecten is.

Lees hier de Kamerbrief van Vijlbrief.