Bondskanselier pleit voor einde vetorecht EU-lidstaten

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz wil dat EU-lidstaten hun vetorecht inleveren bij besluiten over onder meer belastingregels. Hij zegt dat maandag in een rede aan de universiteit van Praag.

Scholz vindt het niet terecht dat individuele lidstaten de wensen van een grote meerderheid kunnen dwarsbomen. Hij heeft weinig medestanders, want de meeste EU-landen zien meerderheidsbesluiten over belastingen niet zitten. Met name kleinere lidstaten, zoals Nederland, vinden fiscaal beleid een soevereine zaak en vrezen de macht van grote landen als Duitsland en Frankrijk. Nederland voelt wel voor het inperken van het vetorecht op het gebied van buitenland- en veiligheidsbeleid.

Hoe meer leden, hoe meer verschillen

Het idee van Scholz lijkt weinig kans te maken, maar de kanselier waarschuwt er wel voor dat de EU verlamd kan raken als iedereen zijn veto mag blijven uitspreken. Dat wordt des te nijpender als meer landen lid worden van de unie, met grotere onderlinge verschillen tot gevolg. Wat Scholz betreft wordt het vetorecht geleidelijk afgebouwd.

Bron: ANP