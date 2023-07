Datalek kost gemiddeld 4 miljoen

Als een organisatie met een datalek te maken krijgt, levert dat anno 2023 gemiddeld een kostenpost op van 4 miljoen euro, zo heeft ICT-bedrijf IBM becijferd. Dat is het hoogste niveau in de 18 jaar dat IBM het jaarlijkse rapport opstelt over datalekken.

De kosten zijn in de afgelopen drie jaar met 15 procent gestegen. De grootste kosten zijn gemoeid met het detecteren van lekken en het voorkomen van verdere schade aan bedrijven en organisaties. IBM onderzocht datalekken bij 553 organisaties tussen maart vorig jaar en maart van dit jaar. Bij de meeste onderzochte organisaties werd meer dan eenmaal een lek geconstateerd. Ook bleek dat organisaties die hogere kosten voor datalekken vaker doorberekenen aan klanten dan dat ze het beveiligingsbudget voor IT verhogen.

Meer investeren in AI

De onderzoekers stellen dat kunstmatige intelligentie (AI) en automatisering kunnen helpen met opsporen en inperken van schade door datalekken. De opstellers van het rapport stellen dan ook dat bedrijven en organisaties meer moeten investeren in AI en automatisering om lekken sneller boven water te halen en de schade in te dammen.

Bron: ANP