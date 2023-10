Voorkom een datalek met vijf belangrijke tips

In deze blog delen we vijf tips die je helpen om verantwoordelijk met gegevens om te gaan en datalekken te voorkomen.

In de digitale wereld van vandaag kunnen datalekken grote gevolgen hebben. Een datalek ontstaat in 74% van de gevallen door een menselijke fout (Verizon, 2023). In het kader van de Europese Cyber Security Maand is het belangrijk om te begrijpen hoe je kunt voorkomen dat je per ongeluk een datalek veroorzaakt.

Tip 1. Sterke wachtwoorden gebruiken

Een van de meest voorkomende manieren waarop datalekken ontstaan, is door zwakke wachtwoorden. Het is belangrijk om sterke wachtwoorden te gebruiken die moeilijk te raden zijn. Een sterk wachtwoord bevat een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens. Vermijd wachtwoorden zoals ‘123456’ of ‘wachtwoord’, want deze zijn gemakkelijk te kraken.

Tip 2. Tweefactorauthenticatie inschakelen

Tweefactorauthenticatie (2FA) voegt een extra laag beveiliging toe aan je online accounts. Met 2FA moet je naast je wachtwoord ook een code invoeren die je via sms, een app of een ander medium ontvangt. Dit maakt het voor hackers veel moeilijker om toegang tot je accounts te krijgen, zelfs als ze je wachtwoord hebben.

Tip 3. Houd je computer up-to-date

Je kent het wel: die melding op je computer dat er een nieuwe update beschikbaar is. Het is makkelijk om die weg te klikken en te denken “dat doe ik later wel”. Maar die updates zijn er niet voor niets. Ze zorgen ervoor dat je computer veilig blijft. Dus zie je zo’n melding? Update dan meteen!

Tip 4. Gevoelige gegevens versleutelen

Als je gevoelige gegevens opslaat of verstuurt, is het essentieel om deze te versleutelen. Versleuteling zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de informatie. Veel apps en diensten bieden ingebouwde versleutelingsopties. Zorg ervoor dat je deze opties gebruikt om je gegevens te beschermen.

Tip 5. Voorzichtig omgaan met e-mails en bijlagen

Phishing-aanvallen zijn een veelvoorkomende manier waarop hackers proberen toegang tot gegevens te krijgen. Wees uiterst voorzichtig bij het openen van e-mails en bijlagen, vooral als ze afkomstig zijn van onbekende afzenders. Klik niet zomaar op links of download geen bijlagen als je niet zeker bent van de herkomst.

In de Europese Cyber Security maand willen we de bewustwording vergroten en mensen helpen om veiliger online te zijn. Volg deze eenvoudige, maar effectieve tips, bescherm je gegevens en draag bij aan een veiligere digitale wereld.

