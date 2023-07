Veilig internetten op vakantie? Deze tips helpen je tegen een cyberaanval

Als betrokken accountant weet je als geen ander dat ondernemers en medewerkers tegenwoordig ook op vakantie steeds meer online zijn. Maar we begrijpen dat je je zorgen maakt over de cybersecurity van je klanten, vooral wanneer ze verbinding maken met openbare wifi-netwerken tijdens hun vakantie. Daarom delen we graag enkele tips die je kunt doorgeven aan je klanten om veilig te blijven terwijl ze genieten van hun welverdiende rust.

Controleer het wifi-netwerk of gebruik een mobiele hotspot

Het is verleidelijk om direct verbinding te maken met gratis wifi-netwerken in hotels, luchthavens of restaurants. Echter, openbare wifi-punten kunnen gevaarlijk zijn, omdat kwaadwillenden toegang kunnen krijgen tot hun apparaten. Adviseer je klanten om nooit verbinding te maken met een wifi-netwerk zonder wachtwoord. Als ze toch online moeten, laat hen dan inloggen op hun mobiele telefoon en een mobiele hotspot aanmaken om veilig verbonden te blijven. Met een KPN Zakelijk Unlimited abonnement krijg je overigens standaard 50 GB aan data per maand binnen de EU, daarmee kun je wel even vooruit als je op vakantie nog een paar werkzaken moet regelen.

Maak gebruik van een VPN

Een VPN (Virtual Private Network) is een uitstekende manier om alle internetactiviteiten af te schermen. Het creëert een privénetwerk binnen een openbaar wifi-netwerk, waardoor hun online activiteiten worden versleuteld. Hierdoor wordt het voor andere gebruikers op het netwerk onmogelijk om inzicht te krijgen in wat ze doen. Moedig je klanten aan om een betrouwbare VPN-service te gebruiken tijdens hun vakantie.

Beveilig laptops en smartphones met wachtwoorden

Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar het instellen van wachtwoorden op laptops, tablets en smartphones is van cruciaal belang. Mocht een van hun apparaten verloren raken, dan zullen vreemden geen toegang hebben tot gevoelige informatie. Help je klanten eraan herinneren om sterke wachtwoorden in te stellen voordat ze vertrekken.

Activeer de “Zoek Mijn” functie op apparaten

Voor laptops en mobiele apparaten met de “Zoek Mijn” functie, zoals Find My/Zoek Mijn op Apple hardware en Find my Droid op Android-devices, adviseer je klanten om deze in te schakelen. Als ze hun apparaat verliezen, kunnen ze het op afstand lokaliseren en zelfs alle gegevens wissen om te voorkomen dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt.

Wees voorzichtig met sociale media

Hoewel je klanten misschien geneigd zijn om enthousiast te posten over hun vakantieavonturen, is het essentieel dat ze terughoudend zijn met het delen van gedetailleerde reisinformatie op sociale media. Het is beter om te wachten tot ze weer thuis zijn. Cybercriminelen kunnen deze informatie gebruiken voor social engineering-aanvallen, waarbij ze zich voordoen als betrouwbare partijen om gegevens te stelen. Wees daarom voorzichtig met het klikken op verdachte links en het delen van persoonlijke informatie online.

Als accountant kun je je klanten helpen om hun bedrijfs- en persoonlijke gegevens te beschermen, zelfs tijdens hun vakantie. De bovengenoemde tips kunnen hen helpen om veilig online te blijven en te genieten van een ontspannen vakantie zonder zich zorgen te hoeven maken over cyberdreigingen.

