Student accountancy doet mee aan World Dwarf Games

De Limburger Brian Weerenbeck (19) ziet zijn geringe lengte (1 m 38) niet als beperking. Hij studeert accountancy en financial control en doet vanaf vrijdag mee aan de achtste Wereldspelen voor kleine mensen in Keulen, de World Dwarf Games.

De studerende sportfanaat wordt geportretteerd in Dagblad De Limburger. In Keulen neemt hij deel aan voetbal (zijn favoriete sport), basketbal en volleybal. Individueel komt hij uit in het tafeltennis. Van zwemmen houdt hij niet zo en daarom laat hij dit onderdeel schieten. ‘Als ik weet dat ik niet om de eerste plaats mee kan doen, dan doe ik niet mee. Ik verlies niet graag.’ Op de World Dwarf Games kan in dertien disciplines worden gestreden.

Gelijkwaardig

In Limburg zijn geen aparte sportcompetities of -verenigingen voor kleine mensen. Weerenbeck moet daarvoor naar Utrecht. In de Limburgse krant vertelt hij dat hij op de basisschool nog gewoon met andere kinderen kon meedoen als het om sport ging. Op die leeftijd zijn de verschillen in lengte nog niet zo duidelijk. Rond zijn vijftiende, zestiende werden de fysieke verschillen te groot. Vanaf dat moment kon hij in wedstrijdverband niet meer meedoen met mensen van gemiddelde lengte. ‘Op deze Spelen kun je op een gelijkwaardig niveau met andere kleine lui sporten, dat maakt het eerlijk,’ vertelt hij.

Geopereerd aan rug

Weerenbeck studeert accountancy en financial control aan het HBO. Met zijn 1 meter 38 behoort hij daar tot de allerkleinste studenten, maar op de Wereldspelen is hij juist groot, vergeleken met andere deelnemers. Hij is geboren met achondroplasie, waarbij de lengte van de romp normaal is maar de armen en benen korter zijn. Benieuwd is hij vooral hoe zijn lichaam het houdt. Drie maanden geleden is de Limburger geopereerd aan zijn rug waarvan hij al zes jaar in toenemende mate last had. Hij kreeg uitval in de benen. Toen bleek dat er vier vernauwingen in zijn rug zaten die de zenuwen in z’n benen afknelden.

Geen beperking

De student spreekt zich in het artikel niet uit over zijn toekomst. Maar zijn geringe lengte zal zeker geen belemmering zijn als hij accountant of controller wil worden. ‘Ik kan niks bedenken wat ik níet kan,’ laat hij optekenen in De Limburger. ‘Gooi mij tussen vijfhonderd grote mensen en ik vermaak mij prima. Met vrienden ga ik gewoon naar festivals. Mijn lengte is niet mijn persoonlijkheid, zegt niets over wie ik ben. Ik wil niet hoeven te schreeuwen dat ik niet zielig gevonden wil worden. Ik ben toevallig klein, meer niet.’

Op de foto: niet Brian Weerdenbeck maar een vrijwilliger tijdens een vorige editie van de World Dwarf Games.

Bron: De Limburger