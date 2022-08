Lifestyle en carrière | Van audit naar Ironman

Accountants zijn natuurlijk allang geen stoffige cijferaars meer die alleen oog hebben voor de rekenmachine. Toch is het leuk om dat af en toe bevestigd te zien, zoals afgelopen weekend bij de Ironman-triatlon in Maastricht: accountant Jardy van den Heuvel eiste afgetekend de zege op.

De 26-jarige Van den Heuvel is audit trainee bij Qconcepts. Hij bleef onder anderen fysiotherapeut Olaf van den Bergh, voormalig wielrenner Giel Meesen en technisch consultant Maximilian Zbocna voor. Toch even wat cijfertjes: Van den Heuvel raffelde de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en ruim 42 kilometer hardlopen af in 8 uur, 54 minuten en 30 seconden. De nummer twee deed er ruim drie minuten langer over. Van den Heuvel heeft zich serieus voorbereid op de wedstrijd, zo blijkt na afloop: ‘Weet je waar ik echt zin in heb? In een biertje. Ik heb drie maanden lang niks gedronken. Zo ben ik dan ook wel weer’, tekende De Limburger op.

Op naar het WK

De geboren Brabander was jarenlang fanatiek triatleet, maar kreeg in 2019 een burn-out. Hij maakte zijn studie accountancy af en ging vervolgens werken. Daarna pakte hij de sport weer op. Zijn vriendin had zich dit jaar al geplaatst voor het WK op Hawaï. In mei besloot Van den Heuvel dat ook te gaan proberen: ‘Toen zeiden we: hoe gaaf zou het zijn om met z’n tweeën naar Hawaï te gaan. Dan moet je er ook vol voor gaan.’ De winst in Maastricht betekent dat ook Van den Heuvel aan het WK mag deelnemen, straks in oktober. ‘Ik zei al bluffend tegen wat vrienden deze week: als ik doe wat ik moet doen, kan ik winnen. Alleen dit is zo’n ander spelletje dan de olympische afstand. Dat is niet te onderschatten. Mentaal kon ik het allemaal wel ‘handelen’. M’n lichaam begon op te raken, maar gelukkig had ik genoeg marge. Een paar weken herstellen en dan toch maar voorbereiden op Hawaï. Al is het voor de ervaring.’