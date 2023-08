Wat Max Verstappen Nederland oplevert: geen belasting, wel saamhorigheid

Zoals Max Verstappen met de regelmaat van de klok grand prix-zeges boekt, zo klinkt ook geregeld de kritiek op het feit dat de in Monaco woonachtige Formule 1-coureur in Nederland niet of nauwelijks belasting afdraagt. Dagblad Trouw ziet wel een tegenwicht voor die gemiste inkomsten: Max levert in ruil vooral veel saamhorigheid en sportgeluk.

De krant vroeg zich af wat Nederland nu eigenlijk aan Verstappen heeft. Weinig belastinginkomsten in elk geval: alleen over inkomsten in ons land – zoals de derde opeenvolgende zege in de GP van Zandvoort – moet hij belasting betalen. Arjan Lejour, hoogleraar aan Tilburg University – die hem afficheert als ‘mister Tax Haven’ -, signaleert wel dat de verontwaardiging over belastingontwijking vooral selectief is: die is bij publieke personen en sporters heel beperkt. ‘Kijk naar een voetballer als Messi: die heeft een rechtszaak gehad omdat hij daadwerkelijk belasting ontdook en veel te weinig betaalde. Daar is weinig morele verontwaardiging over geweest.’

Lejour wil meer nuance. ‘Geef wereldsterren een wereldinkomen, met een minimaal afdrachtpercentage. En een register met wereldwijde bezittingen. Dat gaat gebeuren bij multinationals. Daardoor gaat er minder geld naar belastingparadijzen.’

Een goed gevoel

Maar Verstappen levert Nederland wel wat anders op, aldus Trouw, want sport kijken maakt gelukkig en indirect mogelijk ook gezonder: ‘Deze zogenoemde passieve sportbeleving – het kijken naar sport – zorgt voor sociale relaties, zeker als een team of atleet naar de gading van de kijker succes heeft. Wie dergelijke ervaringen meemaakt, is ook meer geneigd zelf te gaan sporten. En Max Verstappen zorgt voor die ervaringen. Het succes van de coureur geeft miljoenen Nederlanders een goed gevoel.’

Ondernemers

Daarnaast is Verstappen in het GP-weekend naar schatting goed voor zo’n 9 miljoen euro aan inkomsten voor ondernemers in Zandvoort en ruim 23 miljoen in de regio. Een slimme ondernemer weet er altijd wel een slaatje uit te slaan: zo vonden dankzij de regen vuilniszakken voor 5 euro per stuk gretig aftrek en poncho’s van 3 euro werden voor twee tientjes doorverkocht. En dan is er natuurlijk nog de status van Verstappen als ‘een van de grootste ambassadeurs van Nederland’. ‘Wat dat oplevert, is bijna niet in cijfers te vatten.’

