Marge mkb verder onder druk, personeelstekort blijft

Een meerderheid van het mkb (55%) geeft aan dat marges onder druk staan door oplopende kosten. Dit terwijl het gros van de sector al een enorme uitdaging heeft met het terugbetalen van te veel ontvangen coronasteun en belastingschulden. ‘Het is vijf voor twaalf voor het mkb’, waarschuwt financieringsplatform October, dat onder meer dan vijfhonderd ondernemers uit het mkb onderzoek heeft gedaan.

In het eerste kwartaal is de Nederlandse economie gekrompen, terwijl de cijfers omtrent het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid al jaren onafgebroken negatief zijn. ‘De situatie waarin we ons begeven is uniek: de rente stijgt hard én ook de beurskoersen,’ zegt Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland. ‘De ontwikkelingen geven mij en heel veel ondernemers een onbestendig gevoel.’

In juni nam het aantal faillissementen voor de derde maand op rij toe. De Belastingdienst heeft nu een laatste aanmaning gestuurd richting tienduizenden ondernemers met een betalingsachterstand. Mannaerts: ‘De verwachting is dat veel organisaties hier niet aan kunnen voldoen en failliet zullen gaan, hetgeen enorme invloed zal hebben op de rest van het mkb.’ Die vrees blijkt ook uit het onderzoek: 33 procent maakt zich zorgen over het effect van een faillissementsgolf op de eigen organisatie.

Marges onder druk

Eén derde van het mkb is bang dat ze door concurrenten uit de markt worden geprijsd. Toch geeft vijftig procent van hen aan voornemens te zijn de prijzen te verhogen, terwijl 62 procent dit al heeft gedaan. Mannaerts: ‘Ze kunnen niet anders vanwege de stijgende grondstofprijzen, rente en inflatie.’ Een andere factor zijn de stijgende loonkosten, die werkgevers doorberekenen in hun prijzen. ‘Hiermee riskeren we een niet houdbare vicieuze cirkel, waarin lonen en prijzen elkaar constant omhoog duwen’, aldus Mannaerts.

De meerderheid (54%) vreest voor de impact van loonstijgingen op het bedrijfsresultaat. Daarnaast maakt 52 procent zich zorgen over het vinden van nieuw personeel, 34 procent ziet uitdagingen in het behouden van personeel. ‘Het is de zoveelste bottleneck binnen het mkb. Een tekort aan personeel betekent een daling van de omzet, terwijl de kosten blijven stijgen. De marges komen daardoor steeds verder onder druk te staan’, besluit Mannaerts.