Gewoon lekker helemaal jezelf zijn bij de Belastingdienst

Onder het motto ‘You are included’ is maandag in Amsterdam de Pride Week van start gegaan. Aankomende dagen staan LHBTIQ+’s (Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender, Intersekse, Queer en meer) centraal in de hoofdstad. De Belastingdienst wil een inclusieve werkgever zijn en sluit zich aan bij het motto van de Pride Week.

Het is de vierde keer dat de LHBTIQ+-netwerken van de Belastingdienst, ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw & Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Financiën en NVWA de handen ineen slaan door samen de Dutch Government Pride-boot te hosten tijdens de Canal Parade.

Love is Love

‘Onze collega’s varen daarom ook op zaterdag 5 augustus mee op de Amsterdamse grachten op de Dutch Government Pride-boot met als thema Love is Love’, reageert Mark van Enckevort, voorzitter van LHBTI-netwerk B/Proud van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën. ‘We zetten ons zo zichtbaar in voor acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap in Nederland, de wereld en binnen onze Belastingdienst. We willen zo laten zien dat we binnen de overheid werken aan veiligheid van LHBTIQ+-collega’s op de werkvloer.’

Gelijke kansen

De fiscus is voor het tiende jaar van de partij. Wat ooit begon in 2013 met een eigen Belastingdienstboot, is inmiddels uitgegroeid tot het platform binnen de Belastingdienst, Douane, Toeslagen en ministerie van Financiën voor collega’s met een LHBTIQ+-achtergrond. B/Proud werkt op het gebied van inclusiviteit en diversiteit samen met verschillende partijen binnen én buiten de Belastingdienst.

‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in onze organisatie veilig voelt en zichzelf kan zijn”, zegt Van Enckevort. ‘Vanuit ons netwerk vragen we onder andere aandacht voor het personeelsbeleid en zijn we betrokken bij onboarding programma’s. Hiervoor krijgen we volop steun van de directie van de Belastingdienst. Dat de Rijksoverheid gelijke kansen wil voor alle LHBTIQ+ medewerkers blijkt ook uit het feit dat de Verklaring van Amsterdam (zie kader) dit jaar is ondertekend, ik ben daar heel trots op.’

Bron: Belastingdienst