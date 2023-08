Mkb leent inmiddels 4 miljard buiten de bank om

Het mkb heeft vorig jaar 21 procent meer financiering aangetrokken bij non-bancaire financiers, meldt Stichting MKB Financiering. Ruim 55.000 bedrijven waren goed voor bijna 4 miljard euro aan leningen.

Volgens de stichting zit de groei vooral bij financieringen tot 1 miljoen euro. ‘Op dit moment wordt ruim een op de vier financieringen tot 1 miljoen non-bancair gefinancierd. Bij financieringen tot 250.000 euro is dit zelfs al 45 procent.’ In de totale financieringsmarkt domineren de banken nog altijd ruim: vorig jaar verstrekten ze voor ruim 108 miljard euro aan het mkb, heronderhandelingen niet meegerekend.

Lease grootste categorie

Non-bancaire financiers verstrekten 3.894 miljoen euro, tegen 3.223 miljoen in 2021. Een derde van dat bedrag betreft lease (ruim 1,3 miljard); crowdfunding was met 866 miljoen euro goed voor 22 procent van de financieringen. De grootste toename zat in direct lending (+72 procent tot 534 miljoen) en kredietunies (verdubbeld tot 13 miljoen euro). Afgelopen jaar namen de problemen met terugbetalen toe: de gerapporteerde defaults (niet terugbetalende ondernemers) stegen van 1,13 naar 1,67 procent.