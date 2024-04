Stress onder finance professionals: handmatige administratie staat bedrijfsgroei in de weg

Onderzoek van automatiseringsplatform Tipalti wijst er op dat drie op de vijf finance professionals overwegen hun baan op te zeggen vanwege stress door repetitieve handmatige werkzaamheden.

Ruim vier op de vijf finance professionals geeft aan dat een verouderde werkwijze de groeiplannen van hun organisatie het komende jaar in de weg staat. Dat blijkt uit onderzoek van automatiseringsplatform Tipalti onder 600 leidinggevenden van financiële afdelingen van internationale snelgroeiende bedrijven. Driekwart van de ondervraagden uit de Benelux vindt crediteurenadministratie het meest tijdrovende handmatige proces.

Volgens 83 procent van finance professionals in de Benelux geeft inefficiëntie van de crediteurenadministratie en de afhankelijkheid van handmatige processen hen het gevoel dat de financiële afdeling de rest van het bedrijf niet kan bijhouden. Minder middelen en tijd, gecombineerd met een toenemend aantal facturen dat moet worden verwerkt, heeft als resultaat dat inefficiënties voor irritaties zorgen. Bijna drie op de vier financiële medewerkers in de Benelux zegt dat de hoeveelheid tijd die ze besteden aan handmatige gegevensinvoer het afgelopen jaar is toegenomen. Het verwerken van een enkele leveranciersfactuur duurt volgens hen nu gemiddeld maar liefst 66 minuten.

Voor het onderzoek, uitgevoerd door Insight Avenue in opdracht van Tipalti, werden 600 CFO’s of finance professionals op beslissingsniveau ondervraagd. Zij zijn allen werkzaam bij snelgroeiende bedrijven (meer dan 20% verwachte omzetgroei in de komende twaalf maanden) met 50 tot 1.000 werknemers. Aan het onderzoek deden 100 finance professionals uit de Benelux mee, de rest was afkomstig uit het VK en de VS.

Handmatige processen staan groei in de weg

In een uitdagende macro-economische omgeving is inzicht in de financiën essentieel. Van alle ondervraagden erkent 78 procent dat groei in de huidige economie alleen mogelijk is als in de gehele organisatie op kosten kan worden bespaard. Een inefficiënt financieel team heeft daarom gevolgen voor de rest van het bedrijf.

De belangrijkste reden waarom inefficiënte financiële processen niet langer kunnen worden genegeerd is volgens de finance professionals financiële onzekerheid en de noodzaak om hogere kosten door inflatie te compenseren (44%). Andere belangrijke argumenten zijn de toenemende complexiteit van de organisatie (42%) en kritiek of druk om te transformeren vanuit andere delen van het bedrijf (39%) opgegeven.

“CFO’s weten dat inefficiënte handmatige processen hen in de weg staan om in de huidige macro-economische omstandigheden groei te realiseren,” zegt Rob Israch, President van Tipalti.“Hierdoor ontbreekt het inzicht en de controle die nodig is om de strategie van de organisatie te bepalen. Bedrijven moeten nu meer dan ooit onderzoeken waar ze efficiëntiewinst kunnen boeken om hun maximale groeipotentieel te benutten.”

Stress en een hoog personeelsverloop

Een inefficiënte crediteurenadministratie zorgt bovendien voor toenemende ontevredenheid onder medewerkers op de financiële afdeling. Meer dan de helft (59%) van de finance professionals heeft overwogen hun baan op te zeggen vanwege stress door de vele repetitieve handmatige werkzaamheden. Zo’n 83 procent koppelt de inefficiëntie van crediteurenadministratie aan een toegenomen personeelsverloop en 77 procent aan ontevredenheid of een laag moreel onder werknemers.

Met een krappe arbeidsmarkt kunnen bedrijven zich niet voor deze problemen verbergen. Het heeft namelijk ook een negatief effect op het aantrekken van talent. Volgens 84 procent draagt de inefficiëntie en de voortdurende afhankelijkheid van handmatige processen bij aan de uitdaging van het aantrekken van financieel talent.

Bron: ANP