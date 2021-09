Cloudbased werken rukt op in accountancy

Een nieuw onderzoek werpt nieuw licht op de vraag hoe accountants denken over de digitale revolutie in hun vak. Cloud computing is doorgebroken en dat zal de komende vijf jaar ook gebeuren met kunstmatige intelligentie, denken zij.

‘Van cloud computing tot mobiel boekhouden, kunstmatige intelligentie tot blockchain, technologie heeft een fundamentele impact, niet alleen op de dagelijkse activiteiten, maar ook op klantrelaties en inkomstenstromen’ aldus het rapport Caseware, Understanding Technology Attitudes Within UK Finance Professionals, dat Britse accountants ondervroeg.

AI

Volgens het onderzoek denkt 34 procent van de ondervraagden dat kunstmatige intelligentie de komende vijf jaar de meeste impact op hun werk zal hebben. Iets minder dan een derde (31%) denkt dat cloud computing de belangrijkste trend zal zijn, gevolgd door mobiel boekhouden (26%), business intelligence (25%), big data analytics/advanced analytics (23%), business process management (21%), workflow automation (20 %) en robot processing automation (17%). Accountants geloven nog niet erg in de doorbraak van blockchaintechnologie. Slechts 7% dacht dat deze ontwikkeling de komende vijf jaar al veel impact op de accountancy zal hebben.

Cloud computing

Het rapport concludeert dat cloud computing al een aanzienlijke impact heeft gehad op de dagelijkse praktijk van de accountant. Bijna twee van de vijf (38%) van het factureerbare werk – waaronder belastingaangiften, audits en het verwerken van facturen – worden al uitgevoerd op een cloudgebaseerd systeem. ‘Als je in detail treedt, doet bijna een derde (31%) van de kantoren de helft of meer van hun factureerbare opdrachten in cloudsystemen.

Het rapport is hier te downloaden.