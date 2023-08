FTM: UvA beloofde EY voordeeltjes in ruil voor sponsordeal

De vakgroep belastingrecht van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft in ruil voor sponsorschap voordelen toegezegd aan bedrijven, waaronder EY, voor hun steun aan een onderzoeksproject. Dat schrijft Follow the Money (FTM).

Het project, genaamd ‘Designing the tax system for a Cashless, Platform-based and Technology-driven Society’ (CPT-project), had als doel een belastingheffingssysteem te ontwikkelen voor online dienstverleners zoals Netflix, Facebook en Amazon. De oprichter en directeur van het Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL), Dennis Weber, zocht financiering voor dit ambitieuze project en benaderde EY voor steun.

Voordelen

In een benefits-memo aan EY stelde Weber toegang tot vooraanstaande wetenschappers binnen de universiteit in het vooruitzicht, waaronder hoogleraar Natali Helberger en experts op het gebied van AI en blockchain. Hoogleraar Helberger was echter niet op de hoogte van deze toezegging. EY verleende aanzienlijke financiële steun aan het CPT-project en een EY-partner werd als ‘gastonderzoeker’ bij het project betrokken.

Naast EY zijn ook andere bedrijven zoals Netflix en het Italiaanse advocatenkantoor Gatti Pavesi Bianchi Ludovici bij het CPT-project betrokken, meldt FTM. De UvA stelde de sponsors verschillende voordelen in het vooruitzicht, zoals een sterkere stem in academische discussies en toegang tot toponderzoekers en beleidsmakers wereldwijd.

Reacties

De UvA heeft aangekondigd de situatie intern te bespreken en te kijken naar manieren om dergelijke kwesties in de toekomst te voorkomen. EY zegt dat de benefits-memo niet meer was ‘dan een opsomming van mogelijkheden’. In de genoemde ‘voordeeltjes’ ziet het accountantskantoor evenmin een probleem: ‘We zien daar niet veel bijzonders in. Het is niet ongebruikelijk om bij de start van een dergelijke samenwerking te duiden wat de eventuele mogelijkheden zijn.’

Bron: Universiteit van Amsterdam beloofde EY ‘wetenschappelijk’ advies in ruil voor sponsordeal