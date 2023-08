KPMG en Microsoft zoeken samenwerking in AI

KPMG gaat wereldwijd intensiever samenwerken met Microsoft op het gebied van oplossingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Daarmee denken de bedrijven gerichter aan vraagstukken van klanten te kunnen werken.

Voorbeelden daarvan zijn het versterken van digitale veiligheid, het inzetten van AI bij de ESG-transformatie die veel ondernemingen nu doormaken, het efficiënt gebruiken van AI en het moderniseren van werkprocessen. KPMG en Microsoft bouwen sinds 2015 aan een strategische samenwerking in Nederland. ‘Samen kunnen we onze expertise inzetten om transparante en betrouwbare AI-modellen te ontwikkelen, bouwen en testen die efficiëntie en snelheid van technologische vooruitgang verhogen. Hierbij staat verantwoord gebruik van AI voorop, zoals straks binnen de EU ook zal worden vastgelegd met de eerste AI-wet ter wereld’, zegt Alexandra van der Tuin, Head of Alliances & Chief Digital Officer van KPMG Nederland. ‘Onze interne productiviteit en innovatie zal vooruitgaan door het gebruik van applicaties als PowerPlatform, Microsoft Azure en Copilot.’