EY wijst voorstel opsplitsing van investeerder TPG af

Private-equitybedrijf TPG Capital heeft een plan voorgesteld aan EY om het bedrijf toch op te splitsen en de consultancytak uiteindelijk naar de beurs te brengen, meldt de Financial Times. Dezelfde krant weet woensdag in een update te melden dat EY het voorstel inmiddels heeft afgewezen.



Belang in consultancytak

Met een beheerd vermogen van $137 miljard had TPG plannen om een belang in de consultancydivisie van EY te verwerven. De brief van TPG aan het EY-bestuur, die is ingezien door de Financial Times, vermeldt geen specifieke waarde voor de consultancytak. TPG’s plan om de consultancytak te verwerven had de weg kunnen effenen voor een nieuwe poging tot opsplitsing en beursgang van EY. De auditpraktijk zou in handen blijven van EY-partners. TPG gaf aan voldoende financiële middelen te hebben voor de investering.

Afwijzing EY

Het plan van TPG is door EY echter snel afgewezen. In een brief aan de partners van EY die de Financial Times heeft ingezien staat onder meer: ‘We ontvangen geregeld verzoeken van participatiemaatschappijen en andere investeerders die interesse tonen in delen van EY-bedrijven. Dit was het geval vóór Everest en zal ook in de toekomst het geval zijn. De benadering door TPG was een eerste blijk van interesse en er zijn geen verdere afspraken gemaakt. We zijn niet actief bezig met transacties. We blijven ons richten op onze prioriteiten, het afronden van het CEO-opvolgingsproces en het ontwikkelen van het strategische pad voor de toekomst van de organisatie.’

Mislukte opsplitsing

Het plan van TPG kwam op een moment van interne verdeeldheid binnen EY vanwege de mislukte eerdere splitsingspoging. EY had eerder al de bedoeling om de consultancytak los te koppelen van andere bedrijfsactiviteiten, zodat EY-consultants opdrachten konden aannemen zonder de schijn van belangenverstrengeling. Dit zou de waarde van de consultancydivisie substantieel verhogen. In april blokkeerden Amerikaanse partners de voorgestelde scheiding (project Everest), waarvoor steun van de meerderheid van de 13.000 wereldwijde partners nodig was. EY’s CEO, Carmine Di Sibio, kondigde in juni zijn vertrek aan vanwege deze mislukte poging.