Vijf redenen waarom ieder accountantskantoor servicemanagement zou moeten omarmen | (1) Structuur

Wat houdt servicemanagement precies in? Onder servicemanagement verstaan we alle mogelijke manieren waarop accountants hun cliënten kunnen ontzorgen bij het voeren van de (financiële) administratie. In een serie van 5 blogs vertellen wij u welke redenen er zijn om als accountants- of administratiekantoor servicemanagement te omarmen. In dit blog reden 1: structuur.

Selfservice

Servicemanagement loopt uiteen van op tijd de telefoon opnemen als de cliënt een vraag heeft en het zorgvuldig indienen van de belastingaangiften tot het bij de cliënt op kantoor laten plaatsvinden van afspraken om reistijd te beperken. Ook het aanbieden van selfservicemogelijkheden is een belangrijk onderdeel van servicemanagement. Selfservice zal de komende jaren steeds belangrijker worden.

Het doel van selfservice is ervoor zorgen dat cliënten dankzij vergaande automatisering met minimale inspanning hun deel van de administratie kunnen voeren. Daardoor houden zij zoveel mogelijk tijd over om zich te concentreren op de eigen bedrijfsvoering.

Reden nummer 1: Structuur

Veel accountants weten uit ervaring dat het niet altijd even gemakkelijk is om cliëntinformatie gestructureerd te ontvangen. Wanneer u als organisatie streeft naar optimaal servicemanagement kunnen uw cliënten via selfservice informatie op een gestroomlijnde manier aanleveren en kunt u de efficiency in uw organisatie verbeteren. Als uw cliënten hun financiële gegevens gestructureerd kunnen aanleveren, werkt dat voor beide partijen eenvoudig en efficiënt. Gebruiksvriendelijke interfaces van een selfservice-tool zorgen dat documenten netjes geordend worden. Bij papieren documenten is dat aanzienlijk lastiger. Inzet van een facturatieoplossing met selfservice-mogelijkheden voor uw cliënten maakt uw werkdag een stuk prettiger. De facturen van uw cliënten worden daardoor immers direct bijgewerkt in het verkoopboek. Zo kunt u zich volledig concentreren op uw werk in plaats van op het documentbeheer.