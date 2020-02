‘Asset tracking levert bedrijven grote voordelen op’

Asset tracking, het volgen van afkomst, locatie en conditie van afzonderlijke componenten van producten, kan de economische levensduur daarvan nadrukkelijk verlengen. Dat kan bedrijven flinke voordelen opleveren, zo blijkt uit een whitepaper waar de NBA aan heeft meegewerkt.

Het document ‘Tracking value’ is gepresenteerd door de Community of Practice (CoP), een samenwerkingsverband van de NBA met Rabobank, Allen & Overy, Schiphol Group, Avery Dennison, Circularise, Everledger, Fairphone, Sustainable Finance Lab en Circle Economy. De groep wil de complexiteit van asset tracking via technologie verduidelijken en tegelijk de financiële en juridische implicaties van het proces in kaart brengen. De bestaande samenwerking van de CoP met Fairphone moet helpen om de onderzoeksresultaten te laten aansluiten op de realiteit. Fairphone maakt een duurzame smartphone met verwisselbare componenten en wilFairphone-as-a-Service lanceren voor bedrijven. Door het via technologie volgen van meerdere componenten in de telefoon worden waardevolle gegevens verzameld voor het toekomstige ontwerp van producten, om zo de levensduur te verlengen. ‘Dat aspect is van groot belang voor dergelijke ‘Product-as-a-Service’-modellen.’

De whitepaper is hier te downloaden.