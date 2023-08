‘We staan voor een immense opgave door CRSD’

CSRD verplicht grote bedrijven in Europa om binnenkort over hun duurzaamheidsinspanningen te rapporteren. Om bedrijven te inspireren en te begeleiden, deelt Sdu in deze blogserie de verhalen van verschillende bedrijven over hun aanpak. In dit interview: Loic Chavaroche, Cief Quality-Safety-Security-Environment Officer bij Groupe Sterne.

Duurzame ontwikkeling heeft bij Sterne Group topprioriteit. We hebben het vermogen om onze transport stromen te optimaliseren en te bundelen. In combinatie met ons krachtige distributienetwerk en ons nationale en internationale netwerk zijn we een referentiespeler in het koolstofvrij maken van de sector.

In Frankrijk zijn ondernemingen met meer dan 500 medewerkers en meer dan 200 miljoen euro jaaromzet al een jaar of zes wettelijk verplicht (DPIF) om te rapporteren op niet-financiële informatie binnen de eigen organisatie. Dit maakt dat we in ons land een stuk verder zijn met onze voorbereidingen voor CSRD dan onze bedrijven elders in Europa, zoals bijvoorbeeld Duitsland, Nederland, België, Spanje of Italië. Desondanks staan we voor een immense opgave.

De uitdaging zit in omvang

De eerste enorme uitdaging zit hem in de omvang van de CSRD-rapportage. Voor de DPIF rapporteren we al op 350 key performance indicatoren (kpi’s). Met de komst van de CSRD komen daar nog eens 150 kpi’s bij. Dan zit je dus op een totaal van 500 kpi’s! Dat zijn er in onze ogen veel te veel. Het gaat bedrijven, helemaal beursgenoteerde ondernemingen met minder werknemers die ook CSRD-plichtig zijn, ongekend veel tijd en energie kosten om al die kpi’s te meten. De vraag is of dat te behappen is.

De tweede grote uitdaging zit hem in de meetbaarheid van alle kpi’s. CSRD is door de wetgever zo bedacht dat we straks uniforme kpi’s hebben en zo bedrijven eenvoudiger met elkaar kunnen vergelijken. Al deze 500 meetindicatoren vormen straks in de CSRD-rapportages dus een soort foto van je bedrijf waaruit je kunt aflezen hoe groot de impact van je activiteiten is op mens en milieu. Denk aan zaken als: de CO2-uitstoot, de impact op biodiversiteit of de mensenrechtenschendingen in de hele keten.

Dat klinkt mooi op papier, maar er is een groot probleem, namelijk: de meetbaarheid. Dat komt doordat de definitie van de verschillende kpi’s niet uniform is. Neem de basis van de sociale pijler: het fulltime werknemerschap (fte). Wij zijn als Groupe Sterne in vele landen werkzaam, maar nergens in Frankrijk, Duitsland, België, Spain, Portugal of Italië vinden we hetzelfde aantal uren bij de definitie voor een fulltimebaan. Het is maar één voorbeeld, maar zo zijn er veel meer. Hoe kun je met ongelijke meetwaarden de impact van ieders activiteiten op mens en milieu berekenen? Stel je eens voor hoe we dat moeten gaan berekenen voor al die andere zaken, want governance betekent in Roemenië ook weer heel iets anders dan in Frankrijk of België. En zo kan ik nog vele voorbeelden noemen. Het is erg complex.

EFRAG

Als beste van de klas is Groupe Sterne namens de Franse transportsector aangesloten bij de EFRAG Sustainability Reporting Board*. Daar praat ik als sustainability expert mee over de uitvoering van de CSRD. We hebben in dit klankbord van de Europese Commissie aangedrongen om het aantal kpi’s te verlagen. Veel bedrijven zijn namelijk nog niet klaar om een CSRD-rapportage in 2024 of 2025 op te kunnen leveren. Er zijn onduidelijkheden over het verzamelen van data voor de verplichte rapportage, maar ook voor de methode om te rapporteren.

Elke stap die we als Groupe Sterne zetten op het gebied van duurzaamheid is belangrijk voor ons. We willen namelijk de beste van onze sector zijn. We hebben een groot voordeel. We zitten via de eigenaar van ons bedrijf, LBO, in een transitiefonds voor Europa. Hierdoor zijn onze financiële resultaten op duurzaamheidsgebied gelinkt aan het bedrijfsresultaat en ontvangen we een behoorlijke bonus vanuit de bank als we dankzij duurzaamheidsinspanningen vooruitgang boeken in ons bedrijfsresultaat. Deze bonus investeren we grotendeels weer direct in ons bedrijf en verbeteren zo de duurzaamheid nog verder. Dit maakt dat we ontzettend veel kunnen doen op het gebied van duurzaamheid.

De invloed van CSRD

De CRSD komt op het moment dat we als Groupe Sterne zelf al bezig zijn met rapportages op 350 niet-financiële kpi’s (vanwege de DPIF) én deel uitmaakten van het LBO-transitiefonds. De CSRD-richtlijn brengt ook voor onze organisatie extra kpi’s. We houden alle circa 500 kpi’s bij met software, want anders is het niet te doen. Het is een uitdaging, risicovol ook.

Onze concurrentiepositie is sterk dankzij het transitiefonds waar we inzitten, maar heb je dat niet als bedrijf dan is CRSD een enorme uitdaging en risicovol. Het kost je namelijk enorm veel tijd en geld en je krijgt er geen beloning voor terug. Behalve de besparingen op duurzaamheidsvlak natuurlijk. Het motiveert om nóg meer te verduurzamen als je beloond wordt voor behaalde doelen.

En dat is een volgend enorm risico: de kosten. Allereerst de assurancekosten voor de CSRD-rapportage. Als we zien wat we nu al betalen voor een audit op 350 non-financial kpi’s, dan wordt het voor sommige bedrijven echt onbetaalbaar om jaarlijks te betalen voor de accountantscontrole voor de CSRD-rapportage. Dan heb je ook nog alle kosten voor je eigen medewerkers die zich met CSRD bezighouden.

In mijn team in Frankrijk zijn er elke dag vier personen, waaronder twee stagiaires, bezig met duurzaamheid. In Duitsland hebben we een team van zes personen, dat overigens ook werkt voor de andere landen waarin we actief zijn. Managers binnen de hele groep voorzien ons van input voor de kpi’s. CSRD vraagt om een teaminspanning. CSRD raakt ook alle afdelingen.

Wij rapporteren op onze kpi’s via Reporting 21. Deze tool is voor bedrijven boven de duizend werknemers het beste. En geloof me, ik heb er al veel gezien en geprobeerd. Bedrijven tussen de 250 en 1.500 werknemers zijn het beste af met de EPIC-software van Lafebvre Sarrut.

Er is dringend een werkbare oplossing nodig voor bedrijven (met 250-1.500 medewerkers) om veel tijd en kosten te besparen op CSRD-rapportages. Om deze reden ben ik erg geïnteresseerd in de EPIC-software van Sdu waarmee je op de drie pijlers (environment, social en governance) hulp krijgt om je CRSD-rapportages goed op te stellen. Het is een uniek hulpmiddel en biedt bedrijven een betrouwbare methode om te rapporteren. Bezien vanuit mijn rol bij het officiële syndicaat (EFRAG) denk ik dat deze software echt een oplossing kan gaan bieden voor die vele duizenden middelgrote bedrijven. Zij hebben namelijk echt hulp nodig. CSRD is gigantisch in omvang; Er zijn meer dan twaalf diagnostische voorschriften om te volgen. Elke bedrijf krijgt straks ook nog een eigen addendum met specifieke kpi’s. En dan zijn er meer dan veertig regels per branche om te volgen!

Kansen

In de jaren 90 was werken aan kwaliteit en veiligheid een sta-in-de-weg. Je kreeg er een naar gevoel bij, omdat het je vaak afremde in je bedrijfsontwikkeling. Die manier van denken is helemaal anders voortaan. Wij hebben als Groupe Sterne vrij snel gezegd: Het streven naar duurzaamheid is een grote kans om je te onderscheiden in de markt. Dat maakt dat wij er anders naar zijn gaan kijken en ontwikkelingen op dit vlak zijn gaan omarmen. Wij hebben hierdoor een grote voorsprong op andere bedrijven in onze branche. CSRD biedt bedrijven een kans om eigen duurzame kpi’s te ontwikkelen. En een kans om bedrijven met elkaar te vergelijken. Dit zet een onderneming wel op scherp om zich te blijven ontwikkelen op duurzaamheidsvlak.

Natuurlijk is het interessant om een vergelijking te kunnen maken tussen je bedrijven. In dat opzicht is de CSRD-rapportages van meerwaarde. Maar waarschijnlijk verliezen wij als bedrijf wel een deel van onze ziel in deze CSRD-rapportage. Dat komt doordat we alleen rapporteren op environment, governance en social, terwijl onze inspanningen op het gebied van environment en safety ons zo kenmerken. De wetgever maakt dit niets uit, terwijl dit voor ons heel erg belangrijk is. Misschien worden we gehoord en komen er in de toekomst nog meer pijlers bij.

Uitdagingen

Tegelijkertijd is er door CSRD vooral een risico vanwege de onthulling van alle informatie. Bijvoorbeeld op sociaal vlak. We moeten heel veel data samenbrengen. Hoe meer je echter in een systeem stopt, hoe beter je systemen beschermd moeten zijn. De bescherming van je data is zeker ook een uitdaging voor bedrijven.

Als je CSRD leest en kijkt naar alle voorschriften, dan is het ook een enorme uitdaging om alle informatie bijeen te brengen. We zijn nu al gestart met voorbereidingen voor onze proef-CSRD rapportage. We zijn in september 2022 gestart met informatie verzamelen en in november begonnen met schrijven, zodat we in april 2023 klaar kunnen zijn om te rapporteren. Dit voorwerk is nodig om klaar te zijn voor de verplichte rapportage over 2024.

Zijn we straks op tijd klaar? Ik hoop het. We hebben nog een kleine 2 jaar om te ‘oefenen’. Ik denk dat we klaar zullen zijn, maar je moet ook nog een audit laten doen van je data en zoals gezegd het grootste probleem zijn de kosten voor deze controle. Deze uitdaging is niet te overzien op dit moment. Het valt niet mee om hier geld voor te vinden. Dit zal bedrijven in de problemen brengen.

Deze zorg heb ik uiteraard ook bespreekbaar gemaakt binnen EFRAG. Plat gezegd: we worden bij Groupe Sterne door onze klanten betaald voor onze transporten, maar niet om steeds meer kpi’s te creëren en vreselijk dure audits te bekostigen. Dat bedrijven hierdoor financiële zorgen krijgen kan nooit de bedoeling zijn van een wettelijke rapportage!

Goede software is noodzakelijk!

Met het oog op de auditkosten voor je CSRD-rapportage is een investering in professionele software echt noodzakelijk. Als je geen geschikte software hebt om te rapporteren, kan je accountant geen link maken met je systeem om de data te ontvangen die hij moet controleren voor de audit. De juiste software zorgt ervoor dat hij heel snel kan werken en jij de kosten zo laag mogelijk houdt.

