Biometrische gezichtsherkenning: nieuw binnen AuditCase

Identiteitscontrole hoort bij het proces van klantacceptatie, maar is voor veel accountantskantoren een tijdrovend proces. Met biometrische gezichtsherkenning, een nieuwe integratie van AuditCase in samenwerking met ReadID, wordt identiteitscontrole een fluitje van een cent.

Wat is biometrische gezichtsherkenning?

Bij biometrische gezichtsherkenning worden personen geïdentificeerd aan de hand van de unieke kenmerken van hun gezicht, zoals bijvoorbeeld de vorm van de ogen, neus en mond. Deze technologie wordt al jaren toegepast op onder andere het ontgrendelen van mobiele telefoons. Biometrische gezichtsherkenning wordt vaak gebruikt om toegang te verlenen aan geautoriseerde personen voor een beveiligde omgeving. Het grote voordeel van het gebruik van biometrische gezichtsherkenning is het gemak, maar ook zorgt deze scan voor een snelle verificatie. Bovendien is het een erg veilige methode voor identificatie.

Hoe werkt biometrische gezichtsherkenning in AuditCase?

Vanuit de contactpersoon in het CRM kan de identificatie worden gestart en de klant ontvangt een bericht om zichzelf te identificeren. Na installatie van de app van ReadID is de klant klaar om de identificatie te starten. Deze app is gemakkelijk te downloaden via de App Store en de Google Play Store. Vervolgens scant de klant zijn rijbewijs, paspoort of id-bewijs en daaropvolgend wordt de NFC-chip uitgelezen via zijn smartphone. De klant bevestigt zijn identiteit door zijn gezicht te scannen. Is het een match? Dan zal er een positieve identificatie volgen en worden de gegevens doorgestuurd naar AuditCase. Is het document vervalst? Dan ontvangt de aanvrager een melding in AuditCase. Daarna kan er contact opgenomen worden en gezocht worden naar een andere manier van identificatie.

Vijf voordelen voor accountants

1. Hoog beveiligingsniveau

Bij het gebruik van biometrische gezichtsherkenning verhoog je het beveiligingsniveau van je organisatie. Doordat er gebruik wordt gemaakt van een nauwkeurige gezichtsherkenning en officiële documenten, neemt de kwaliteit van de vastlegging toe en wordt voorkomen dat vertrouwelijke data op de verkeerde plek belandt. Daarnaast krijgen alleen geautoriseerde personen toegang tot de systemen. Het risico op fraude wordt aanzienlijk kleiner. Voor het accountantskantoor is dit een mooie toevoeging op het gebied van risk & compliance.

2. Kwaliteit

De kwaliteit van de data verbetert, doordat er minder fouten gemaakt worden in de registratie van gegevens. Tijdens het registreren van documentnummers, bijvoorbeeld een rijbewijsnummer, is een foutje snel gemaakt. Wanneer dit digitaal ingelezen wordt, voorkom je menselijke foutjes. Goede kwaliteit van data is belangrijk en zorgt voor vertrouwen.

3. Tijdwinst

Als accountant heb je te maken met een enorme hoeveelheid gegevensverwerking en het is fijn als je hierop tijd (en dus ook geld) kunt besparen. Door de digitale identificatie hoeft de klant niet meer op kantoor te komen en dit versnelt de workflows.

4. Gebruiksvriendelijk

Een goede klantervaring is belangrijk. Door het identificatieproces te vereenvoudigen, zal de klant een positieve gebruikerservaring krijgen. Door het gebruik van gezichtsherkenning bespaart ook de klant tijd.

5. Voldoen aan AVG

Er kan afscheid genomen worden van het kopiëren van identiteitsbewijzen, wat officieel niet mag, maar in de praktijk wel gebeurt. De gescande pasfoto van het identiteitsbewijs wordt niet opgeslagen in de database van AuditCase. Biometrische gezichtsherkenning kan je helpen om te voldoen aan de eisen van de AVG en ondertussen de veiligheid van gevoelige financiële gegevens te waarborgen.

Integratie

Het gemak van gezichtsherkenning is inmiddels bij velen bekend, maar was tot voorheen nog geen onderdeel van het identificatieproces binnen AuditCase. Tot nu! Vanaf versie 18.4 is biometrische gezichtsherkenning in AuditCase beschikbaar en kan iedereen die gebruikmaakt van het platform nu ook gebruik maken van deze unieke technologie.

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden voor jouw organisatie of wil je de biometrische gezichtsherkenning geïntegreerd hebben in AuditCase? Neem dan contact met ons op. Of klik hier om meer te lezen over AuditCase.