Waarde van niet-duurzaam kantoorpand daalt hard

Sinds 1 januari 2023 moeten kantoren minimaal een energielabel C hebben. Panden die niet aan deze eis voldoen zijn 20 tot 40 procent in waarde gedaald. Daarover schrijft economenblad ESB.

Vooral de onderkant van de markt, met ouderwetse, energie-onzuinige gebouwen op minder gewilde locaties, is gigantisch in waarde gedaald. De afwaardering van kantoren met label G (het laagste label) – daarvan zijn er zo’n 8500 in ons land – kan oplopen tot 40 procent. Bij panden met label D, E en F zien de onderzoekers een waardedaling van 20 procent.

30% geen label

Sinds afgelopen januari moeten panden minimaal een energielabel C (of een energielabel met een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh) hebben om als kantoor te mogen worden gebruikt. Nog lang niet alle kantoren voldoen daaraan. Op 1 juli had 59% een label A, B, of C. Nog eens 10% had een lager label en 30% had nog geen label, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Verduurzaming

Toch leidt de wet tot een verduurzaming van kantoren, constateren de economen. In 2018 had 63% van de onderzochte kantoren minimaal een label C. Eind 2022 was dit gestegen tot 77%. Voor overige gebouwen was sprake van een stijging van 70% naar 76%. Op de huren blijkt de verplichting weinig effect te hebben gehad. De huren van duurzame kantoorgebouwen liggen weliswaar zo’n 4% hoger, maar dat was voordat de maatregel werd aangekondigd ook al zo. Dat huurders niet bereid zijn extra te betalen voor een hoger label, komt waarschijnlijk omdat zij niet direct geraakt worden door de label-C-verplichting, stellen de onderzoekers.

Handhaving

Dat komt omdat de meeste gemeentes nog niet veel werk maken van de handhaving. In enquêtes eind vorig jaar en afgelopen februari gaven 122 gemeenten aan actief toezicht te houden, 24 deden dat (nog) niet en van de overige gemeenten is het niet bekend, antwoordt het ministerie van Binnenlandse Zaken op vragen van Het Financieele Dagblad.

Ongeveer twee derde van de gemeenten stelde de handhaving belegd te hebben bij een omgevingsdienst. Die handhaving begint meestal met het aanschrijven van kantooreigenaren die nog geen energielabel C of hoger hebben. Die krijgen dan een termijn waarop ze alsnog moeten voldoen. Pas daarna volgen eventuele sancties. Tot nu toe zijn nog geen kantoren gesloten door handhavers en alleen de vastgoedeigenaren kunnen een boete krijgen als ze niet aan de regels voldoen. Dit raakt huurders niet.

Uitzonderingen

De energielabel C-verplichting geldt niet voor kantoorgebouwen als: