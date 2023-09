Omzetgroei administratieve dienstverlening, daling ondernemersvertrouwen

In de administratieve dienstverlening, bestaande uit accountancy, belastingadvisering en administratie, steeg de omzet in het tweede kwartaal van 2023 met 6,8 procent. De omzet van de zakelijke dienstverlening als geheel was in die periode ruim 10 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De groei – die deels door hogere prijzen kwam – was wel aanzienlijk kleiner dan in voorgaande kwartalen. Over heel 2022 groeide de omzet van de branche met gemiddeld 17,4 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Deelsectoren

Behalve bij architectenbureaus, groeide de omzet in alle branches die deel uitmaken van de zakelijke dienstverlening. Wel was de omzetgroei bij alle branches lager dan een kwartaal eerder.

Bij de IT-dienstverleners was de omzet 9 procent hoger. De omzet stijgt daar nu twaalf kwartalen op rij. Alleen in het tweede kwartaal van 2020 daalde de omzet in deze branche, daarvoor was de laatste omzetafname in het derde kwartaal van 2013.

De omzetgroei van de rechtskundige dienstverlening bleef met 2,7 procent iets achter bij de andere branches. Bij de administratieve dienstverlening, bestaande uit accountancy, belastingadvisering en administratie, steeg de omzet met 6,8 procent.

De architectenbureaus zagen als enige branche in de zakelijke dienstverlening de omzet dalen; deze daling bedroeg 2,6 procent. Bij de ingenieurs groeide de omzet met 7,4 procent.

De uitzendbranche zette 6,7 procent meer om vergeleken met het tweede kwartaal van 2022. De omzet in deze branche stijgt nu negen kwartalen op rij, maar de laatste vijf kwartalen neemt de omzetgroei wel gestaag af.

De reisbranche behaalde een omzetstijging van ruim 33 procent. Samen met de beveiliging, waar de omzet met bijna 30 procent groeide, was dit in het tweede kwartaal de branche met de grootste omzetstijging.

Daling ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners kwam aan het begin van het derde kwartaal van 2023 uit op -3,9. Aan het begin van het tweede kwartaal was dit nog -0,5.

Ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn pessimistisch over de verwachte ontwikkeling van de omzet. Aan het begin van het derde kwartaal verwacht per saldo 3,9 procent van de ondernemers minder om te zetten. Per saldo verwacht 13,4 procent een toename van de personeelssterkte. Daarnaast geeft 57,7 procent van de ondernemers aan dat ze belemmerd worden door een tekort aan arbeidskrachten.

Bron: CBS