CBS ziet omzet accountancy en administratie nog steeds flink groeien

De omzet in accountancy en administratie lag het eerste kwartaal van 2023 10,6% hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS over de zakelijke dienstverlening. Inmiddels stijgt de omzet van de zakelijke dienstverlening al 2 jaar op rij met dubbele cijfers, deels door hogere prijzen. De zakelijke dienstverlening als geheel noteerde het eerste kwartaal van dit jaar een omzetplus van 14,9% ten opzichte van een jaar eerder.

De omzet binnen de zakelijke dienstverlening stijgt al langer. Het eerste kwartaal is het achtste kwartaal op rij met een hogere omzet ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bij de IT-dienstverleners was de omzet 12,1 procent hoger. Het laatste kwartaal waarin de omzet van de IT-dienstverleners daalde, was het tweede kwartaal van 2020. De recentste daling daarvoor was in het derde kwartaal van 2013.

Grootste omzetstijging in reisbranche

De omzet van de reisbranche was in het eerste kwartaal bijna 46 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2022. In de eerste weken van dat kwartaal werd de reisbranche nog geraakt door coronamaatregelen.

Na de reisbranche was het verschil in omzet het grootst in de beveiliging; de omzet was daar 33 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2022. Dit had te maken met toenemende bedrijvigheid en stijgende prijzen.

De enige branche waarbij de omzet daalde, waren de architectenbureaus. De omzetdaling bleef hier wel beperkt tot 0,5 procent.

De omzetgroei van de rechtskundige dienstverlening bleef vergeleken met de andere branches met 4,4 procent iets achter, maar de omzet stijgt inmiddels wel al sinds het tweede kwartaal van 2013.

De uitzendbranche zette 10 procent meer om vergeleken met het eerste kwartaal een jaar eerder. Het zijn met name de kleinere uitzendbureaus die verantwoordelijk zijn voor de groei.

Ondernemersvertrouwen positief, tekort aan arbeidskrachten neemt toe

Het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners steeg in het tweede kwartaal van 2023 naar 9,4. Het is hiermee iets gestegen vergeleken met een kwartaal eerder toen het ondernemersvertrouwen 8,7 noteerde.

Ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn optimistisch over de verwachte ontwikkeling van de omzet en de personeelssterkte. In het tweede kwartaal verwacht per saldo 18,2 procent van de ondernemers meer om te zetten en verwacht per saldo 26,8 procent een toename van de personeelssterkte. Wel geeft 47,9 procent van de ondernemers aan een tekort aan arbeidskrachten als belemmering te zien.

Bron: CBS