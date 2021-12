GBNED: veel interesse voor scan- en herkentoepassingen, flinke groei Peppol verwacht

De interesse voor scan- en herkentoepassingen duurt onverminderd voort, inclusief het scannen van facturen en kassabonnen via een smartphone. Dat blijkt uit de nieuwe versie van het rapport “Scan en herken van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking” van onderzoeksbureau GBNED, die deze week is verschenen.

Wat betreft elektronische factuurverwerking ondersteunen verreweg de meeste toepassingen het UBL-formaat in combinatie met het ontvangen van facturen in PDF per email. Een aansluiting op een netwerk als Peppol groeit gestaag, constateert GBNED. Op basis van de antwoorden van betreffende leveranciers mogen we in 2022 een significantie groei verwachten van aangesloten toepassingen op Peppol.

Rapport GBNED

De nieuwe versie van het rapport kent een specificatie van ruim 25 softwarepakketten die functies bieden op het gebied van scannen en herkennen van boekingsdocumenten, al dan niet gecombineerd met elektronische factuurverwerking. Er wordt in het rapport duidelijk onderscheid gemaakt naar separate toepassingen op het gebied van scan, herken en/of elektronische factuurverwerking en boekhoudsoftware waarbinnen betreffende functies geïntegreerd zijn.

Het aantal gevraagde functies c.q. eigenschappen is in deze uitgave verder toegenomen. Zo wordt gevraagd naar factuur regelherkenning, een workflow om inkomende facturen te beoordelen en de ondersteuning van andere documenten dan facturen en kassabonnen.

Het rapport is met name gericht op de accountancysector (accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren). Maar ook zeker bruikbaar in andere sectoren waar veel met (inkomende) boekingsdocumenten wordt gewerkt.

Meer informatie en opvragen gratis rapport “Scan en herken van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking“.