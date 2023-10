PwC doorbreekt grens van een miljard euro omzet

De omzet van PwC zit na een minder jaar weer in de lift, blijkt uit het vrijdag gepresenteerde jaarbericht over het boekjaar 2022/2023. In die periode noteert het big four-kantoor in Nederland een omzetgroei van 11% naar 1.033 miljard euro, en daarmee komt de omzet voor het eerst boven de grens van een miljard uit. Deloitte en EY gingen PwC daar eerder al in voor.

Toenemende vraag

PwC noemt 2022/2023 ‘een jaar waarin de veerkracht van veel organisaties op de proef werd gesteld door stijgende energiekosten, hoge inflatie en fundamentele vraagstukken over de toekomstbestendigheid van bedrijfsmodellen van ondernemingen.’ Volgens Agnes Koops-Aukes, CEO van PwC, is het geboekte resultaat het gevolg van focus op relevantie, kwaliteit en innovatie. ‘De toenemende vraag naar onze dienstverlening is een illustratie van hoe complex de uitdagingen van onze klanten zijn. Digitale transformatievraagstukken, de energietransitie en de toekomstbestendigheid van de eigen organisatie komen bovenop dilemma’s als hoge energieprijzen en inflatie die het afgelopen jaar hebben gespeeld. Alles is urgent en speelt tegelijk.’

Daar is PwC volgens Koops-Aukes goed mee omgesprongen. ‘We zijn relevant voor onze klanten en spelen een belangrijke rol bij het creëren van vertrouwen bij hun stakeholders, en duurzame resultaten te bereiken rondom hun belangrijkste vraagstukken. We proberen ook maatschappelijke thema’s te onderzoeken en bespreekbaar te maken, zoals ons onderzoek naar de productiviteit van overheidsinstanties. Ik vind het belangrijk om die discussie op te zoeken.’

De omzet van PwC Nederland is het afgelopen boekjaar met 11% gestegen naar 1.033 miljard euro. Het operationeel resultaat is gedaald met 17,6 procent. Volgens Maarten van de Pol, CFO van PwC, heeft dat meerdere redenen. ‘We reizen weer vaker na corona en maken dus meer kosten. Daarnaast investeren we aanzienlijk in onze organisatie, zoals de salarissen van onze collega’s omdat de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt. Tot slot is in het vorige boekjaar de opbrengst van de verkoop van Global Mobility opgenomen.’

De netto omzet van Assurance bedraagt 393.6 miljoen, van Tax & Legal 267.5 miljoen en van Advisory 371.9 miljoen.

Het afgelopen boekjaar was het eerste jaar met Koops-Aukes als CEO. ‘Ik ben trots op het feit dat afgelopen jaar meer nieuwe collega’s voor PwC hebben gekozen, en dat de tevredenheid van huidige collega’s gestegen is naar 87%. Dit zien we ook terug in een afname van de verloop- en verzuimpercentages. Dit geeft mij vertrouwen voor de toekomst.’

Jaarcijfers

