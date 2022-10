Meer winst voor licht krimpend PwC

PwC heeft in het afgelopen boekjaar een lichte omzetdaling geboekt, maar de winst steeg wel. Vooral in de fiscale tak daalden de inkomsten, onder meer door de verkoop van het wereldwijde bedrijfsonderdeel Mobility.

Minder inkomsten van verbonden partijen, de verkoop van de wereldwijde Mobility-tak en capaciteitsproblemen zorgen voor een licht lagere omzet in het afgelopen boekjaar, waarin de impact van de oorlog in Oekraïne beperkt is gebleven. PwC stak 5% (vorig jaar 4%) van de winst in investeringen, voornamelijk in digitalisering. De adviestak boekte met name groei in inkomsten gegenereerd door eigen personeel (+13%); er werd minder werk uitbesteed aan member firms. Het operationeel resultaat groeide tot € 63,9 (54,9) miljoen. PwC zag vooral meer vraag naar advies over duurzaamheidsgerelateerde onderwerpen, fusies en overnames en digitale kwesties. Hoewel het aantal fte’s bedrijfsbreed daalde, wist Advisory het aantal medewerkers uit te breiden.

Assurance en Tax

De netto-inkomsten in Assurance gingen (in totaal) met 1% achteruit en de winst daalde met 14%. Een krappere bezetting (ruim 100 fte minder) zorgde voor minder inkomsten; wel ging de efficiency omhoog en stegen de tarieven; vanwege hogere overheadkosten ging het operationeel resultaat een stapje terug naar € 52,1 (60,7) miljoen. Qua externe inkomsten werd juist wel een groei geboekt. In Tax & Legal daalde de omzet vooral vanwege het afstoten van de mobility-tak. De winstgevendheid steeg mede daardoor wel: de fiscale tak boekte € 111,3 miljoen operationele winst, tegen € 84,0 miljoen in het vorige boekjaar. PwC zint op overnames in deze tak van sport.

PwC zag vooral bij de klanten actief op het gebied van de consumentenmarkt de inkomsten afnemen (-17%), terwijl de omzet in de publieke sector (+18%) en de industrie (+10%) groeide.

Bonussen

De gemiddelde managementfee voor de partners kwam uit op € 690.300, honderd euro minder dan in 20/21; de bonussen voor het personeel daalden wel gevoelig: van € 41,6 naar € 27,3 miljoen. Per fte bedroeg de gemiddelde bonus € 5.600, tegen € 8.400 een jaar eerder. Een gemiddelde PwC-medewerker ontvangt € 81.700 aan jaarsalaris. Dat is duizend euro meer dan het jaar ervoor. Volgens bestuursvoorzitter Agnes Koops kiezen medewerkers liever voor een wat hoger salaris en een lagere bonus.

Omzetgegevens PwC Nederland

2021/2022 2020/2021 verschil assurance* 348,3 341,7 +1,9% tax & legal* 287,8 308,1 -6,6% advisory* 294,9 286,4 +3,0% totaal* 931,0 936,3 -0,6% fte’s 5.132 5.252 -2,3% omzet per fte € 181.400 € 178.700 +1,5% operationele winst* 233,6 203,3 +14,9%

*omzet- en winstcijfers x € mln. Omzetbedragen hebben betrekking op inkomsten uit activiteiten voor externe klanten.