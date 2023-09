Omzet EY Nederland overstijgt miljard

Het in omzet derde accountants- en advieskantoor van Nederland, EY, heeft een goed jaar achter de rug. In het gebroken boekjaar 2022/2023 steeg de omzet met bijna 10 procent en de winst met 5 procent. Assurance blijft het grootste bedrijfsonderdeel. De arbeidsmarktcampagne van EY wierp vruchten af. Na Deloitte is EY het tweede kantoor dat een omzet van meer dan een miljard noteert. PwC moet nog met cijfers komen.

Bij Assurance nam de omzet toe met €38 miljoen tot €397 miljoen, een groei van 10,6%. De omzet binnen Tax groeide met €24 miljoen en kwam uit op €338 miljoen (+7,4%). Bij Consulting was er sprake van een stijging met €26 miljoen tot €213 miljoen en Strategy and Transactions sloot het jaar af met een omzet van €87 miljoen, een daling van €3 miljoen ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

Kosten

De operationele kosten stegen onder andere door hogere personeelskosten en investeringen met 11,3%, van €761 miljoen naar €849 miljoen. Ook de investeringen in automatisering, innovatie en kwaliteit van de dienstverlening bleven op een hoog niveau. Volgens voorzitter Jeroen Davidson zijn deze kosten nodig om in de dynamiek van sterk concurrerende markten een leidende rol te kunnen blijven spelen. ‘Wij willen voor de dienstverlening aan onze klanten het beste talent blijven aantrekken en behouden. In een markt waarin talent nog steeds schaars is en kosten door inflatie toenemen, stijgen ook de loonkosten. Bovendien willen we onze mensen inzetten op projecten waarin ze maximaal toegevoegde waarde kunnen leveren. Dat betekent dat we repeterende werkzaamheden zoveel mogelijk automatiseren en veel tijd en geld investeren in het ontwikkelen van slimme tools om onze mensen in staat te stellen de hoge kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden.’

Medewerkers en partners

Het afgelopen jaar is veel tijd en energie gestoken in het vinden en binden van medewerkers. Het aantal fte’s nam voor het eerst in jaren weer fors toe (+5,6%). EY slaagde erin het verloop onder medewerkers terug te dringen van 19,6% naar 12,2%.Het aantal medewerkers bedraagt op dit moment 5101. EY telt 254 partners, tien minder dan in 2018/2019, toen EY 4700 fte had. Volgens Davidson blijkt uit onderzoek dat medewerkers het naar hun zin hebben. ‘Wij willen dat medewerkers een exceptionele ervaring bij EY opdoen. Uit intern onderzoek blijkt dat we daarin slagen, 78% van alle medewerkers geeft aan dat zij dit ook zo ervaren. Ook geeft 82% van alle medewerkers aan dat zij EY zien als een ‘great place to work’. EY stelt dat het 90% van het eigen toptalent aan de organisatie heeft weten te binden.

Everest

Het jaarverslag gaat uiteraard ook in op het project Everest, het voornemen van de internationale EY-organisatie om EY wereldwijd om te vormen tot twee zelfstandige, multidisciplinaire firma’s. Eén gericht op het leveren van accountancy diensten, de ander op consultancy diensten. Door onvoldoende draagvlak en veranderde marktomstandigheden is dit project stopgezet. Jeroen Davidson: ‘Voor EY Nederland heeft het stopzetten geen directe gevolgen. Gedurende het gehele traject zijn wij dicht bij elkaar gebleven waardoor wij ook snel weer met de gehele praktijk als één organisatie konden doorgaan.’

Maatschappelijk betrokken

In het afgelopen boekjaar heeft EY sterk ingezet op het vergroten van zijn betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving. Volgens Jeroen Davidson past dat ook bij een organisatie met een maatschappelijke opdracht. ‘Wij leren door onze samenwerking met organisaties uit de kunst, cultuur en jongeren op een andere manier te kijken naar onze dienstverlening en rol in de samenleving. Nieuwe samenwerkingen zijn onder andere tot stand gekomen met het Nederlands Film Festival en de Dutch Design Foundation. Daarnaast blijven wij kennis delen door het uitbrengen van sector rapporten en bijeenkomsten. Ook ben ik blij dat het aantal medewerkers dat deelneemt aan maatschappelijke activiteiten in Nederland, als onderdeel van ons internationale Ripples programma, is gestegen tot 1.560.’

AI

Na het sluiten van het boekjaar maakte de internationale EY-organisatie bekend dat het $1,4 miljard, van het driejarige commitment uit 2021 om $10 miljard te investeren in auditkwaliteit, technologie, innovatie en medewerkers, investeert in kunstmatige intelligentie en de lancering van het eigen AI-platform EY.ai. Met dit platform combineert EY kennis, technologie en tools zodat klanten en medewerkers efficiënt toegang kunnen krijgen tot de voordelen van AI. Davidson: ‘In al onze professies neemt de rol van AI snel toe. Door deze investering kunnen we al onze medewerkers de juiste trainingen en hulpmiddelen bieden zodat we ook onze klanten kunnen adviseren en ondersteunen om AI te omarmen en in hun eigen bedrijfsvoering toe te passen.’

Zie hier het jaarverslag 2022/2023 van EY Nederland.