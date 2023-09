Omzetstijging Deloitte, winst wel flink gedaald

Deloitte Nederland heeft in het boekjaar 2022/2023 een omzet gerealiseerd van € 1.360 miljard, een stijging van 7 procent ten opzichte van het vorige boekjaar. De winst is echter met 17% flink gedaald, volgens Deloitte onder meer door hogere personeelskosten en de teruggang van en onzekerheid in de economie. Dat blijkt uit het vrijdag gepubliceerde Integrated Annual Report van Deloitte Nederland.

De omzetresultaten per afdeling:

CEO Honig: onzekerheid, inflatie en teruglopende economie

“We kijken terug op een jaar dat zich kenmerkt door voortdurende geopolitieke onzekerheid, hoge inflatie, een teruglopende economie en een veranderende wereld door snel opkomende technologieën. Dit heeft ook zijn weerslag op onze resultaten”, aldus Hans Honig, CEO van Deloitte Nederland. “Het afgelopen jaar hebben we vooruitgang geboekt op veel gebieden van onze strategie. En we zijn trots op onze hoge, toenemende waardering van ons werk door onze klanten. We zijn stevig blijven investeren in ons talent, duurzaamheid en digitalisering met name in generative AI. De digitale transformatie gaat verder en wij staan, net als onze klanten, aan de vooravond van een volgende golf aan ingrijpende technologische veranderingen. Dit is waarom we, ondanks de onzekerheid dit jaar, positief blijven voor de middellange termijn.”

“Het boekjaar 2022/2023 markeert het einde van onze Strategie 2019-2023, vervolgt Honig. We zijn een meer purpose-gerichte, duurzame en inclusieve organisatie geworden met zeer betrokken talent en een mooie, diverse klantenportefeuille. Rond sustainability hebben we grote prioriteiten als ESG-rapportering en assurance, maar dragen we ook bij aan het oplossen van de grote uitdagingen in de samenleving met thema’s als energie, voedsel en gezondheid. Dit vraagt om samenwerking in ecosystemen die wij als Deloitte kunnen bevorderen en versnellen. De wereldwijde strategie om verder te internationaliseren, maakt dat we onze schaal en diepte van onze competenties optimaal kunnen benutten. Het geeft ook nieuwe groeimogelijkheden voor de Nederlandse praktijk.

We zijn daarnaast trots op onze track record op het gebied van auditkwaliteit. Voor het derde jaar op rij hebben we op alle ‘reviews’ op de kwaliteit van onze audits een positieve beoordeling van onze toezichthouders ontvangen.”

Enkele kenmerken van het boekjaar 2022/2023:

Samenstelling Raad van Bestuur Deloitte Nederland. Per 1 juni 2023 zijn Dagmar Enklaar als Chief Operating Officer en Rob Bergmans als Chief People & Quality Officer toegetreden. Dagmar Enklaar volgde Oscar Snijders op. Snijders blijft partner bij het Nederlandse kantoor en zal zich richten op duurzame transformaties bij klanten. Rob Bergmans volgde Liesbeth Mol op, zij is benoemd tot Chair van de Board van de Europese organisatie van Deloitte (NSE).





Deloitte Nederland. Per 1 juni 2023 zijn Dagmar Enklaar als Chief Operating Officer en Rob Bergmans als Chief People & Quality Officer toegetreden. Dagmar Enklaar volgde Oscar Snijders op. Snijders blijft partner bij het Nederlandse kantoor en zal zich richten op duurzame transformaties bij klanten. Rob Bergmans volgde Liesbeth Mol op, zij is benoemd tot Chair van de Board van de Europese organisatie van Deloitte (NSE). In boekjaar 2022/2023 heeft Deloitte Nederland een omzet gerealiseerd van € 1.360 miljard. Ten opzichte van boekjaar 2021/2022, waar de omzet € 1.270 miljard was, is dit een omzetstijging van 7% procent. Deloitte ziet een lichte afvlakking na een omzetstijging van gemiddeld 9,5% in de periode 2015-2023. De winst is gedaald met 17%.



gerealiseerd van € 1.360 miljard. Ten opzichte van boekjaar 2021/2022, waar de omzet € 1.270 miljard was, is dit een omzetstijging van 7% procent. Deloitte ziet een lichte afvlakking na een omzetstijging van gemiddeld 9,5% in de periode 2015-2023. De winst is gedaald met 17%. Het aantal medewerkers over boekjaar 2022/2023 bij Deloitte Nederland is 8.180 (gemiddeld). De medewerkersbetrokkenheid is een stabiele 7,4.

Het aantal vrouwelijke partners binnen Deloitte is dit boekjaar gestegen naar 22 procent. We blijven investeren om het aantal vrouwelijke partners te behouden en de stijgende lijn vast te houden (2018, 10 procent).



binnen Deloitte is dit boekjaar gestegen naar 22 procent. We blijven investeren om het aantal vrouwelijke partners te behouden en de stijgende lijn vast te houden (2018, 10 procent). In het afgelopen boekjaar behaalde Deloitte een klanttevredenheidsscore van 8,5 (boekjaar 2021/2022 8,3) en een NPS van 75 (vorig boekjaar 65).

Integrated Annual Report