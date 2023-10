Bestuursrechter corrigeert UWV over omzetberekening niet-verzilverde vouchers voor NOW

Een bedrag van niet-verzilverde vouchers – door de accountant als vooruit ontvangen balanspost in de jaarrekening opgenomen onder kortlopende schulden – is door het UWV ten onrechte meegenomen bij de berekening van de omzet voor een aanvraag op grond van de NOW 1. De prestatie hiervan is immers niet in het boekjaar 2020 geleverd.

Dat oordeelt de rechtbank Overijssel in een zaak over de afwijzing van de NOW 1-aanvraag van camping Rammelbeek uit Lattrop-Breklenkamp. Veel schiet de campingexploitant daar overigens niet mee op. Het beroep is vanwege de verkeerde omzetberekening weliswaar gegrond, maar ook met een juiste berekening noteert de Overijsselse camping geen inkomensverlies van 20% of meer. Daarom laat de bestuursrechter de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand.

Aanvraag afgewezen

De campingexploitant had een aanvraag gedaan voor een tegemoetkoming op grond van de NOW 1 voor de maanden maart, april en mei 2020. Op 15 april 2020 besloot het UWV dat er een tegemoetkoming zou worden toegekend van € 30.789,-, waarvan een voorschot van € 24.630,- werd uitbetaald in drie termijnen. Daarbij ging het om een tegemoetkoming in de loonkosten op basis van het verwachte omzetverlies over de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Bij de definitieve berekening besloot het UWV echter op 21 september 2023 om de aanvraag af te wijzen.

Rechtszaak over omzetbegrip

Bij de bestuursrechter stelt de campingexploitant dat sprake is van een omzetverlies van 63% en daarom voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van de tegemoetkoming. Het UWV is uitgegaan van een onjuist omzetbegrip door de inkomsten van de vouchers bij de omzet over de periode in geding te betrekken. Onder verwijzing naar een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft de ondernemer aan dat de waarde van vouchers pas als omzet wordt geboekt in de periode waarin de onderneming de prestatie heeft geleverd. Hieruit blijkt evident dat de omzet in de betreffende periode moet worden verminderd met de waarde van de vouchers over deze periode. De accountant heeft daarom de waarde van deze vouchers als vooruit ontvangen omzet geboekt per 31 mei 2020. Het betreft een vermindering van de omzet van maart tot en met mei 2020 van € 229.088,71.

Een deel van de vouchers is verzilverd in de periode 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020, namelijk 75%. Dit komt overeen met een bedrag van € 171.816,53. Dit is als omzet opgenomen in de jaarrekening 2020. Het bedrag van de nog niet in 2020 verzilverde vouchers, zijnde 25% van € 229.088,71, is in mindering gebracht op de omzet en als schuld in de jaarrekening 2020 opgenomen als balanspost onder kortlopende schulden omdat klanten tot 31 december 2021 de tijd hebben om de vouchers te verzilveren.

Ook uit artikel 1, tweede lid, van de NOW 1 blijkt dat de opbrengsten van diensten in de jaarrekening moeten worden opgenomen naar rato van de mate waarin die diensten zijn verricht, voert de ondernemer aan. Dit is pas op het moment dat de prestatie, zijnde het ter beschikking stellen van de campingplaats, heeft plaatsgevonden. Het UWV stelt volgens de ondernemer in het bestreden besluit van 24 februari 2023 ten onrechte dat volgens de grondslagen voor de bepaling van het resultaat in de jaarrekening de opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Het UWV gaat in haar stelling dan ook tevens voorbij aan de passage in de grondslagen voor de bepaling van de netto omzet dat de opbrengsten van de diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. In dit geval is dit geweest ná 31 mei 2020. De campingexploitant verwijst hierbij naar haar jaarrekening over 2020 en de grondslagen hiervan.

Oordeel rechtbank

Het beroep is gegrond, de rechtsgevolgen van het bestreden besluit zullen in stand worden gelaten. Hierna legt de rechtbank uit hoe zij tot dit oordeel komt en welke gevolgen dit oordeel heeft.

In artikel 1, tweede lid, van de NOW-1 is bepaald dat onder omzet in deze regeling wordt verstaan de netto-omzet zoals gedefinieerd in artikel 377, zesde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, gecorrigeerd voor de in de winst-en-verliesrekening verantwoorde wijziging in onderhanden projecten en bepaald op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening, mits deze conform de wet- en regelgeving is opgesteld. Alle baten die voortkomen uit de uitvoering van normale activiteiten van een organisatie, ook als deze gewoonlijk met een andere term dan omzet worden aangeduid, vallen onder omzet in de zin van deze regeling.

In artikel 3 van de NOW-1 is bepaald dat het doel van deze regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet met ten minste 20% gedurende een periode van drie maanden, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend, zodat zij werknemers in dienst kunnen houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van deze terugval.

In artikel 4 van de NOW-1 is bepaald dat de Minister aan een werkgever, die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalenderjaren in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van ten minste 20%, per loonheffingennummer een subsidie kan verlenen over de loonsom in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020.

De periode in geding loopt van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Niet in geschil is dat de inkomsten uit de vouchers van € 229.088,71 in de periode in geding zijn ontvangen. In geschil is of, en in hoeverre, de inkomsten van de vouchers toegerekend dienen te worden aan de in geding zijnde periode.

De rechtbank verwijst naar de Kamerbrief Beantwoording kamervragen over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid van 10 april 2020, p. 31:

“(..) De basis van de regeling is dat voor het omzetcriterium moet worden gekeken naar de omzet en baten zoals deze eerder door de ondernemer zijn gehanteerd. Dit zal in veel gevallen de omzetbepaling in de jaarrekening zijn, die consistent moet zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening. Kleine ondernemingen die geen jaarrekening maken mogen uitgaan van hun omzet in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting. Of vouchers, waardebonnen en andere soortgelijke middelen als omzet gelden in deze periode, is dus afhankelijk hoe en wanneer een ondernemer dit regulier in zijn administratie verwerkt en de daaraan gekoppelde regelgeving. Veelal wordt de waarde van de voucher pas als omzet geboekt in de periode waarin de onderneming de prestatie heeft geleverd, ongeacht de vraag of dat in die periode heeft geleid tot ontvangst van de geldmiddelen. ”

Uit het door de rechtbank gearceerde deel volgt dat het UWV de volledige waarde van de vouchers heeft toegerekend aan de periode in geding en daarbij is uitgegaan is van de jaarrekening van de campingexploitant. Hierbij is verwezen naar artikel 1, tweede lid, NOW 1.

Ter zitting is gebleken dat 75% van de uitgegeven vouchers in het boekjaar 2020 zijn verzilverd. De prestatie die de campingexploitant moest leveren als gevolg van de verzilverde vouchers is derhalve ook in dat boekjaar geleverd. Dat is te vergelijken met de reguliere verwerking van de administratie door de campingexploitant in andere jaren: er wordt een reservering gemaakt, vervolgens wordt een aanbetaling gedaan en later in het jaar wordt de prestatie geleverd.

Vanwege de 75% in 2020 verzilverde vouchers heeft de campingexploitant geen relevant omzetverlies geleden. Uit het procesdossier blijkt namelijk dat een bedrag van € 229.088,71 aan vouchers is uitgegeven en dat 75% hiervan ook daadwerkelijk in het boekjaar 2020 is verzilverd. Dit betrof een bedrag van € 171.816,53. Voorts blijkt uit het dossier dat er naast de uitgegeven vouchers in de periode in geding nog andere – niet betwiste – inkomsten waren. Het UWV is immers uitgegaan van een omzet van 302.271 en er zijn vouchers uitgegeven voor een bedrag van € 229.088,71. Daarnaast heeft de campingexploitant een subsidie ontvangen op grond van de op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). Deze dient voor de periode in geding toegerekend worden voor een bedrag van € 3.348,-. Als van de volledige omzet, de vouchers en de TOGS worden afgetrokken resteert een bedrag van € 69.834,29 aan overige inkomsten.

De overige 25%, van de niet in 2020 verzilverde vouchers, zijnde een bedrag van € 57.272,18, heeft de accountant als vooruit ontvangen balanspost in de jaarrekening opgenomen onder kortlopende schulden. Dit bedrag van niet-verzilverde vouchers is ten onrechte meegenomen bij de berekening van de omzet. De prestatie hiervan is immers niet in het boekjaar 2020 geleverd. Dat betekent dat het UWV door uit te gaan van het volledige bedrag van verzilverde en niet-verzilverde vouchers is uitgegaan van een onjuiste omzet namelijk € 302.271,-.

Geen rechtsgevolgen

Het beroep is hierom gegrond. Het besluit dient te worden vernietigd. De rechtbank zal voorts beoordelen of het geschil, op basis van alle beschikbare gegevens, alsnog kan worden beslecht.

De omzet was in dit geval als volgt. De verzilverde vouchers ten bedrage van € 171.816,53 plus de overige omzet ten bedrage van € 69.834,29, maakt een totaal van € 241.640,83 plus de subsidie op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS), derhalve een bedrag van € 244.988,82 aan totale omzet.

In het referentiejaar 2019 was er een jaaromzet van € 785.872,-. Omgerekend naar een kwartaalomzet komt dit uit op € 196.468,-. Om aanspraak te kunnen maken op de NOW 1 had eiseres 20% of meer omzetverlies moeten lijden. Dat komt neer op een bedrag van

€ 39.293,60. Hierbij hoort een maximale omzet van € 157.174,40 per kwartaal.

Uit bovenstaande valt af te leiden dat de campingexploitant in de periode in geding geen omzetverlies van 20% of meer heeft geleden, aangezien zij meer omzet heeft gemaakt dan in 2019, zoals ook ter zitting erkend, ze heeft immers een omzet gemaakt van € 244.988,82. Dit bedrag ligt ruim boven het bedrag van de maximale omzet van € 157.174,40 waarbij eiseres een omzetverlies van 20% zou hebben gehad ten opzichte van 2019 en in aanmerking zou zijn gekomen voor de NOW. Het UWV heeft dan ook terecht gesteld dat de campingexploitant niet in aanmerking komt voor de NOW, zij het dat zij zich daarbij heeft gebaseerd op een onjuist uitgangspunt.

Het beroep slaagt en het besluit dient te worden vernietigd. Aangezien de campingexploitant nog steeds geen inkomensverlies heeft van 20% of meer zullen de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand worden gelaten.

Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2023:4057